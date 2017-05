Til Eulenspiegel kommt in die Stadt - nach Mölln. Dort wird ein Vollzeit-Till gesucht. Ein Modell für Magdeburg?

Mölln l Ob die sich das wirklich gut überlegt haben? Die Stadt Mölln in Schleswig-Holstein sucht per Job-Inserat einen hauptberuflichen Till Eulenspiegel (unbefristet, 39-Stunden-Woche, Entgeltgruppe 5 TVöD-V). Der eigentliche Auftrag: Touristen den Sohn der Stadt näherzubringen - durch närrisches Rumlaufen mit Plümmelmütze.

Wenn der künftige Eulenspiegel vom Dienst seine Mission so richtig ernst nimmt, könnte den Stadtvätern das Lachen ziemlich schnell vergehen. Der historische Plümmelmützen-Till ging seinen Chefs und den Bürgern der Stadt (insbesondere in Magdeburg, wo er im 14. Jahrhundert emsig gewirkt haben soll) gehörig auf die Nerven, indem er ihnen ständig den Spiegel, also ihre Fehler, vorhielt. Heute würde er ihnen womöglich hochfrequent bizarre Themen wie Stadionhüpfverbot, Bahnhofstunneldauerbaustelle, buntes Rathaus, Sudenburger Verkehrschaos um die Ohren hauen. Und, wie man so dämlich sein kann (das geht an dich, Mölln), einen Nerv-Kritiker auch noch zu bezahlen ...