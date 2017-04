Der Magdeburger Getec-Konzern hat die Stadtwerke Thale gekauft. Zudem ist die Führung neu geordnet.

Thale l Der Magdeburger Energiedienstleister Getec hat über eine Gemeinschaftsfirma die Stadtwerke Thale übernommen. Das teilte eine Sprecherin von Getec am Freitag mit. Die Kaufverträge mit dem bisherigen Eigentümer der Stadtwerke Thale seien bereits Mitte März unterzeichnet worden. Anfang April habe das Bundeskartellamt die Übernahme freigegeben.

Die Stadtwerke Thale haben zuletzt rund 5500 Haushalts- und Gewerbekunden mit Strom und Erdgas beliefert, bisher war das Braunschweiger Energie-Unternehmen BS Energy Eigentümer der Werke. „Wir knüpfen mit der Transaktion an unser bisheriges Engagement in der Region an“, so Markus Stoll, Vorstand der Getec Wärme & Effizienz AG. „Die Stadtwerke Thale sind sehr gut aufgestellt und überzeugen durch ihr breites Angebots-portfolio und die gute Kundenorientierung.“ Über den Kaufpreis für die Stadtwerke veröffentlichte Getec am Freitag keine Angaben.

Neue Holding-Spitze ab Mai

Der Magdeburger Energiedienstleister informierte darüber hinaus über personelle Veränderungen nach dem Einstieg des skandinavischen Finanzinvestors EQT im vergangenen Jahr.

Die mit dem Investor neu gegründete Dachgesellschaft „G+E Getec Holding GmbH“ hat den Angaben zufolge jetzt eine neue Führungsspitze: Thomas Wagner übernimmt zum 1. Mai den Vorsitz der Geschäftsführung, Heiko Laubheimer wird Finanzchef. Weitere Mitglieder des Management-Teams seien Michael Lowak und Volker Schulz.

Der neuen Holding sind die lukrativen Teilkonzerne „Heat & Power“, „Wärme & Effizienz“ sowie „Media“ zugeordnet. Finanzinvestor EQT hält 60 Prozent der Holdinganteile, Getec-Gründer Karl Gerhold nur noch 40 Prozent.