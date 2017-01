La Manga/Spanien (dpa) - Fußballerin Katrin Schmidt aus Mechernich in der Eifel hat ihr Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft gefeiert.

Die 30 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom Stockholmer Erstligisten Djurgarden IF, die seit vergangenem Jahr neben der deutschen auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde beim Testspiel des Drei-Kronen-Teams gegen Norwegen in der 75. Spielminute eingewechselt.

Das EM-Vorbereitungsspiel im Rahmen des Trainingslagers in La Manga/Spanien gewann Norwegen am Donnerstagabend gegen den Olympia-Zweiten von Rio mit 2:1 (2:1). Schweden ist bei der Europameisterschaft in den Niederlanden am 17. Juli der erste Gruppen-Gegner der deutschen Mannschaft.

