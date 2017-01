Karlsruhe (dpa) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss möglicherweise längerfristig auf Manuel Torres verzichten.

Der 26 Jahre alte Stürmer leide an einer schweren Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel, sagte der KSC-Mannschaftsarzt Marcus Schweizer den "Badischen Neuesten Nachrichten" in Karlsruhe. In seiner Heimat Sevilla wolle sich der Spanier ein weiteres Mal von einem Vertrauensarzt untersuchen lassen. Im Falle einer Operation könnte Torres sogar bis Saisonende ausfallen.