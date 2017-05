Heidenheim (dpa) - Fußball-Zweitligist TSV 1860 München muss in die Relegation. Die "Löwen" verpassten am letzten Spieltag durch ein 1:2 (0:0) beim 1. FC Heidenheim die direkte Rettung.

Als Drittletzter müssen die Münchner nun in zwei Spielen gegen den Drittliga-Dritten Jahn Regensburg um den Verbleib in der 2. Liga kämpfen. Die erste Partie findet am kommenden Freitag in Regensburg statt. Marc Schnatterer (86. Minute) und Tim Kleindienst (90.+4) wendeten die Partie in der Schlussphase mit ihren Toren. Ur-"Löwe" Stefan Aigner hatte die Gäste nach einem Eckball mit dem Kopf in Führung gebracht (62.). Ein Auswärtssieg hätte für 1860 die Rettung bedeutet.

