Der Tod stand ihm gut, aber lebendig ist Colin Firth noch besser.

London (dpa) - Der britische Schauspieler Colin Firth (56) taucht auch in der Fortsetzung des Spionage-Thrillers "Kingsman: The Secret Service" auf - obwohl seine Figur im ersten Teil gestorben war.

Das zeigt der erste Trailer zu "Kingsman: The Golden Circle", der am Dienstag veröffentlicht wurde. In dem Film von 2014 spielte Firth den Geheimagenten Harry Hart, der den Straßenjungen Eggsy (Taron Egerton) unter seine Fittiche nimmt und zum Spion ausbildet.

Im Trailer zur Fortsetzung ist Hart fünf Sekunden lang zu sehen, wie er sich rasiert, während Eggsy die Szene geschockt beobachtet. In dem Hollywoodstreifen, der im September in die deutschen Kinos kommen soll, sind auch Channing Tatum, Jeff Bridges, Julianne Moore, Elton John und Halle Berry zu sehen. Regie führt Matthew Vaughn.

Trailer bei IMDb (Englisch)