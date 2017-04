Die USA haben als Wetterpropheten das Murmeltier" Punxsutawney Phil", in Zürich greift man dafür traditionell auf Feuerwerk und einen Schneemann zurück.

Zürich (dpa) - Ein explodierender Schneemann hat beim Frühlingsfest in Zürich am Montag einen schönen Sommer signalisiert: Beim traditionellen Sechseläuten ging der so genannte Böögg schon nach neun Minuten und 56 Sekunden zu Bruch.

Nach Jahrhunderte alter Tradition verheißt das einen langen Sommer, auch wenn der Böögg in den vergangenen Jahren eher wenig als Wetterfrosch taugte. Im vergangenen Jahr etwa explodierte er bei Dauerregen erst nach 43 Minuten - und trotzdem war es bis September hochsommerlich warm.

Rund 3500 Zunftmitglieder zogen am Abend in Kostümen durch die Stadt, ehe Reitergruppen auf Pferden auf dem Sechseläutenplatz um den Schneemann ritten. Die 3,40 Meter hohe mit Knallkörpern gefüllte Figur wurde um punkt 18.00 Uhr angezündet.