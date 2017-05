Abrissarbeiten auf dem Privatgrundstück in Gardelegen gab es bereits. Symbolbild: Martin Rieß

Der Gardeleger Bauausschuss hat den Planungen für altengerechtes Wohnen zugestimmt. Es soll ein Gebäude gebaut werden.

Gardelegen l Altersgerechtes Wohnen, das soll bald auf einer Freifläche an der Straße Vor dem Salzwedeler Tor möglich sein. Für Passanten und Durchfahrende schon länger sichtbar, wurde auf dem etwa 3000 Quadratmeter großen Grundstück Baufreiheit geschaffen. Ein Bauzaun sichert das Gelände.

Für den Geltungsbereich gibt es keinen rechtsverbindlichen Bebauungsplan, erläutert der zuständige Planer in den Unterlagen. Die Stadt habe ein Bauleitplanverfahren für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Projekt „Altengerechtes Wohnen Vor dem Salzwedeler Tor“ eingeleitet.

Gelände im Privatbesitz

Und mit dem Entwurf dieser Planungen hat sich der städtische Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Das Gelände befindet sich im Privatbesitz. Entstehen soll dort ein Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einem ausgebauten Dachgeschoss. In der unteren Etage und im ersten Obergeschoss werden je zwei Wohnungen mit einer Fläche von jeweils 87 Quadratmetern entstehen. Im zweiten Obergeschoss wird es eine Wohnung (127 Quadratmeter) geben. Im Gebäude wird auch ein Fahrstuhl eingebaut, barrierefrei nutzbar und rollstuhlgerecht, heißt es in den Planungsunterlagen. Alle Wohnräume sollen mit einer Fußbodenheizung ausgestattet sein.

Bedarf beim Wohnungsbau

Das Gebäude soll im hinteren Bereich des Grundstückes gebaut werden – somit entfernt vom direkten Straßenverkehr, umgeben von Grünflächen. Größere Diskussionen gab es im Bauausschuss dazu nicht. Zumal es beim altengerechten Wohnungsbau durchaus Bedarf gebe, betonte Ausschussvorsitzender Gustav Wienecke. Das Grundstück liege gut. Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Einrichtungen seien in der Nähe gut erreichbar.

Im Ergebnis der Beratung gab es im Bauausschuss einhellige Zustimmung. Am Montag, 15. Mai, tagt dazu abschließend der Stadtrat.