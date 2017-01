Klaus-Peter Uebigau, Leiter der Landesstraßenmeisterei Halberstadt, zeigt auf eine Esche in der Röderhofer Straße, die von einem Pilz befallen ist und gefällt werden muss. Von außen sind an einigen Stellen die Fruchtkörper zu sehen. Foto: Jörg Endries

Als gefährlich sind 16 alte Eschen an der Röderhofer Straße Halberstadts eingestuft. Die Bäume sind von holzzerstörenden Pilzen befallen.

Halberstadt l Das Schicksal der Eschen in der Röderhofer Straße ist besiegelt – zumindest das von 16 der insgesamt 21 Alt­bäume, informiert Klaus-Peter Uebigau, Leiter der Straßenmeisterei Halberstadt. Die gehört zur Landesstraßenbaubehörde und betreut die Bundes- sowie Landesstraßen im Harzkreis. „Leider müssen wir die Riesen an der L 83 fällen lassen, sie sind eine Gefahr für den Verkehr, die Passanten und die Anlieger.“ Die Arbeiten sollen bereits in dieser Woche am 1. Februar beginnen.

Zu schnellem Handeln gewzungen

Der Zustand der etwa 100 Jahre alten Eschen sei ­besorgniserregend, betont Klaus-Peter Uebigau im Volksstimme-Gespräch. Die regelmäßigen Kontrollen des Baumwartes der Straßenmeisterei hätten ergeben, dass die Eschen vom Brandkrustenpilz und vom Riesenporling befallen sind. Die würden die Bäume von innen zersetzen und damit sind sie instabil geworden. „Die Gefahr, dass die tonnenschweren Bäume bei Sturm umfallen, Leute verletzen oder Häuser schwer beschädigen, ist enorm groß. Daher sind wir zum schnellen Handeln gezwungen“, berichtet Klaus-Peter Uebigau. Die Entscheidung zur Rodung sei in Absprache mit der Baumfachfrau der Stadtverwaltung Halberstadt, Roswitha Hutfilz, gefallen und die Fällgenehmigung erteilt worden.

Spezialfirma im Einsatz

Der Rodungsauftrag ist an eine Fachfirma aus Thüringen vergeben worden, weil das Umfeld sehr sensibel ist. Auf der einen Seite befindet sich ein Fußgängerweg und ein Parkplatz, auf der anderen, nur wenige Meter von den Baumriesen entfernt, stehen Wohn- und Geschäftshäuser, erklärt Klaus-Peter Uebigau. Das Unternehmen fällt die Eschen mit Spezialtechnik.

Straße vier Tage gesperrt

Trotzdem ist es erforderlich, aus Sicherheitsgründen die Straße für die Dauer der Rodung voll zu sperren. Das bedeutet, dass die viel befahrene Landesstraße 83 zwischen den Kreuzungen Huystraße/Wolfsburger Straße und Am Burchardianger/Sarg­stedter Weg vom 1. Februar an etwa für vier Tage nicht befahren werden kann. „Wir wollen an diesem Tag noch den morgendlichen Berufsverkehr durchlassen und ab 8 Uhr sperren“, kündigt Uebigau an.

Umleitung eingerichtet

Eine Umleitung wird eingerichtet. Die verläuft von der Kreuzung Am Burchardianger über den Sargstedter Weg und die ­Siedlungsstraße zur Huylandstraße und umgekehrt. Der Chef der Straßenmeisterei bittet da­rum, den Parkplatz zwischen Röderhofer Straße und Wolfenbütteler Straße tagsüber nicht zu nutzen. Außerdem wird für die Dauer der Arbeiten die Bushaltestelle der Halberstädter Verkehrsgesellschaft entfallen. Eine Ersatzhaltestelle ist im ­Sargstedter Weg eingerichtet.

Natürlich wird die Landesstraßenbaubehörde für eine Ersatzpflanzung sorgen, so der Chef der Straßenmeisterei. Junge Bäume sollen am Standort in der Röderhofer Straße, in der Sternstraße beziehungsweise am Regenrückhalte­becken am Mühlenweg gepflanzt werden.