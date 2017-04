Frühjahrsputz in der Walbecker Badeanstalt: Etliche Freiwillige haben ihre Badestelle auf Vordermann gebracht.

Walbeck l Wenn die Freunde des Walbecker Badevergnügens vor der Saisoneröffnung im Mai zum Arbeitseinsatz aufrufen, dann ist Verlass auf viele, die regelmäßig die kühlen Fluten im Becken nutzen, um ihre Bahnen zu ziehen. Das ausschließlich ehrenamtlich und komplett auf freiwilliger Basis betriebene Bad samt weitläufigem Außengelände war am Wochenende wieder Schauplatz einer umfangreichen Putz- und Säuberungsaktion.

Cornelia Hampel und Gerlinde Hartwich, die am Einsatztag verhindert waren, hatten schon in der Woche zuvor ihren Anteil am Arbeitseinsatz geleistet.

Neues Dach für die Umkleide

Trotz dunkler Wolken, die sich immer mal am Himmel sehen ließen und trotz kurzem Schauer ließen sich die Frauen und Männer nicht vertreiben. Ihre Aufgaben erledigten sie trotzdem.

Nach den Winter- und damit Ruhemonaten ist immer viel zu tun, sagt Hermann Mally. Der Walbecker ist so etwas wie die gute Seele der Anlage, denn er ist in den Sommermonaten nahezu täglich vor Ort anzutreffen, um ein wachsames Auge auf den Badebetrieb und das Treiben ringsum zu haben.

„Dann gehe ich auch schon mal mit der Spendenbüchse rum und bitte um Unterstützung für die vielen Arbeiten, die anfallen“, berichtet er. Und sein Engagement sowie mehrere Spendenaufrufe haben sich gelohnt. In diesem Jahr reichen die finanziellen Mittel aus, um das Dach der Umkleidekabinen und des Sanitärtraktes fachgerecht neu decken zu lassen.

Treppen wurden neu verfugt

Dafür haben die Badefreunde aber auch lange gespart. Dass sie das konnten, haben sie Helfern wie Dirk Kuthe oder Jörg Stövesandt aus Weferlingen zu verdanken, die Material und Geld für die laufend notwendigen Arbeiten zur Verfügung stellen. Auch die Gemeinde helfe im Rahmen ihrer Möglichkeiten immer noch mit, lobt Hermann Mally. So werde der Rasen von den Mitarbeiter abgemäht. Leider habe sich die ehemalige Bürgermeisterin offiziell nicht einmal vor Ort blicken lassen. „Das wird mit dem neuen Bürgermeister hoffentlich einmal anders“, würde sich der ehrenamtliche Bademeister über einen Besuch freuen. Schließlich sei die Badestelle in Walbeck in der Einheitsgemeinde einmalig und suche auch in der Umgebung seinesgleichen.

Während einige Männer im tiefen Becken Ausbesserungs- und Reinigungsarbeiten ausführten, nutzten andere die Gelegenheit, die Türen zu den Umkleidekabinen und Toiletten zu erneuern, den Putz auszubessern und die Fugen der Treppen neu zu verfüllen. Ekkehard Wallbaum, unmittelbarer Nachbar am Bad, hatte wieder seinen Kärcher angeworfen, mit dem er die recht steilen Beckenränder grundreinigte. Zwischendurch lief er mit einem Kasten Bier über das Gelände, damit die fleißigen Helfer ihren Durst stillen konnte. Später kam auch noch ein Imbiss dazu.