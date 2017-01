Mit einem Programm, gespickt mit zahlreichen Höhepunkten, hat der Süplinger Narrenbund (SNB) die erste Prunksitzung eröffnet.

Süplingen l Der Süplinger Dorfkrug war am Sonnabend fest in Narrenhand. Die Protagonisten schmissen sich dementsprechend auch mächtig in Schale. So bevölkerten amerikanische Politiker, Schlagerstars oder auch längst Totgeglaubte den prächtig geschmückten Saal des Dorfkruges. Bei der ersten Prunksitzung der 47. Session wurde den Anwesenden allerhand geboten, so dass kaum ein Auge trocken geblieben ist.

Als der obligatorische Einmarsch der Prinzengarde, des Elferrates und des Prinzenpaares, Prinz Sven I. und Prinzessin Tina I., erfolgt war und die Kussfreiheit ausgerufen wart, befanden sich die vielen Gäste schon mitten in der kunterbunten Narren-Show.

Nachdem Studentin „Debbi“ die erste Büttenrede unter viel Gelächter abgehalten hatte, und dem Publikum durch Musik und Tanzeinlagen mächtig eingeheizt worden war, erklommen die ersten Schwergewichte der Unterhaltung die Bühne, die Wildecker Herzbuben. Gerade bei ihrem Gassenhauer „Herzilein“ zogen sie das begeisterte Narrenvolk in ihren Bann, welches das „Schunkel-Lied“ lauthals mitsangen.

Bilder Das Prinzenpaar, Prinz Sven und Prinzessin Tina die Erste, hatten mächtig Spaß bei der Prunksitzung. Foto: Alexander Rekow



Die „7 KW“ knackten zu dem Lied „Banküberfall“ der „EAV“ einen Safe und schmissen mit Geldscheinen um sich. Foto: Alexan...



Nicht wenige sahen vermutlich Rudi Carell vor ihrem geistigen Auge, als die Titelmusik der ehemaligen Fernsehsendung „Herzblatt“ erklang, die der Entertainer einst moderierte. Wie im Original warben drei Kandidaten in einem lustigen Frage-Antwort-Spiel um die Gunst einer Dame. Doch weder der Klempner noch der Metzger oder der Student konnten die Auserwählte überzeugen, sondern der Kameramann, der die vermeintliche Sendung aufzeichnete, stand zur Überraschung aller in der Gunst auf Platz eins.

Nach weiteren Tanzeinlagen wurde der Dorfkrug zu einer internationalen und politischen Bühne. Unter viel Tamtam zogen die ehemalige demokratische US-Präsidentschaftsanwärterin Hillary Clinton und der neue US-Präsident Donald Trump in den Saal. Noch bevor die beiden Amerikaner ihre Worte an das Publikum richten konnten, begannen die Unterstützer, die sie in den Saal begleiteten, ein Handgemenge. Das war schließlich die Initialzündung für Bud Spencer, der die Prügelknaben in bewährter „Haudrauf-Manier“ zur Strecke brachte. Während Trump seine populistische Rede hielt, bewiesen die „Turner des SMTV 1810“ mit viel Akrobatik ihr Können. So bauten sie sich sowohl zu einer Mauer nach Mexiko auf, als auch mit einem großen Transparent zum Weißen Haus. Die Gäste honorierten die Showeinlagen mit donnerndem Applaus.

„Ba Ba Banküberfall“ schallte aus den Boxen, als die „7KW“ einen großen Safe zu dem NDW-Hit in den Saal wuchteten. Wie es sich gehört, wurde dieser vor Ort gesprengt. Der Inhalt, eine Fülle von Geldscheinen, flatterte durch den Saal. Einige Gäste steckten sich ein paar unechte Noten als Andenken in die Tasche.

Eine gewisse Melancholie lag in der Luft, als den verstorbenen Künstlern des abgelaufenen Jahr gedacht wurde. Unter dem Schein zahlreicher Feuerzeuge und mit ihren großen Musikstücken lebten David Bowie, Prince, Achim Mentzel, Roger Cicero und Rick Parfitt in Süplingen noch einmal auf.

Zum Höhepunkt der Abends zählte zweifelsfrei auch der Auftritt des Männerballets. In Balletkleidern tanzten und hüpften die Männer durch den Saal. Zahlreiche Gäste filmten das vom Lachen begleitete Spektakel und entließen die rosa-roten Hupfdohlen auch erst nach einer Zugabe.

Zum Abschluss des Abends versammelten sich nochmals alle Narren vor und auf der Bühne, wurden mit großem Applaus bedacht und verließen nach dem Lied „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ die erste Prunksitzung 2017.