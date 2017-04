20 Bäume des Jahres 2017 sind am Montag im Revier Lübberitz im Haldensleber Stadtwald gepflanzt worden.

Lübberitz l Die Pflanzaktion zum Tag des Baumes ist wohl einer der offiziell letzten Termine im Berufsleben von Karsten Fügner gewesen. Der Mitarbeiter des Betreuungsforstamtes Flechtingen geht in den nächsten Tagen in den Ruhestand, hat gerade seinen 65. Geburtstag gefeiert. „Und seit 65 Jahren gibt es auch diese Pflanzaktion zum Tag des Baumes in Deutschland“, erklärte er den Anwesenden.

Im Revier Lübberitz hatten sich zu diesem Termin Haldenslebens amtierende Bürgermeisterin Sabine Wendler, Hubertus Hlawatsch von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die Satueller Waldkinder sowie Mädchen und Jungen von der Haldensleber Grundschule „Otto Boye“ und von der Evangelischen Sekundarschule Haldensleben eingefunden.

Gemeine Fichte ist Baum des Jahres

Mit der Unterstützung von Forstunternehmern und Forstleuten pflanzten sie den Baum des Jahres, die Gemeine Fichte oder auch Rotfichte. 20 Exemplare fanden dabei einen neuen Platz im Haldensleber Stadtwald.

Die Gemeine Fichte sei eine der wenigen Baumarten, die vor Jahrtausenden hier heimisch geworden sei, machte Forstamtsleiter Thomas Roßbach deutlich. Sie sei über die Alpen in unsere Region „eingewandert“, berichtete er und hob besonders den hohen wirtschaftlichen Stellenwert des Baumes hervor.

Seit Jahrtausenden hier heimisch

Bevor jedoch der Lübberitzer Fichtenbestand ein wenig aufgeforstet wurde, hatten die angehenden Waldfüchse aus dem Waldkindergarten und die Grundschüler Lieder und Gedichte vorgetragen. Die Mädchen aus der Sekundarschule informierten zudem mit einem kurzen Vortrag über den Baum des Jahres 2017.

Mit Grillwürsten haben sich die fleißigen „Waldarbeiter“ nach dem Bäumepflanzen gestärkt. Zudem konnten die Kinder und Jugendlichen ihr Wissen über den Wald testen. Dafür hatten die Mitarbeiter vom Haus des Waldes ihr Waldmobil mit vielen Exponaten beladen und damit einige Stationen unter freiem Himmel aufgebaut.