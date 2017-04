Neben allerhand Weltkriegs-Munition fand sich in Vorbereitung der Deichsanierung auch viel Schrott im und am Elbdeich nahe der Schönhauser ICE-Brücke an. Foto: Ingo Freihorst

Nur kleinere Mägel wurden bei der alljährlichen Deichschau festgestellt. Sie wurde am Donnerstag in Havelberg beendet.

Havelberg l Ein angepflügter Deichschutzstreifen sowie ein Biberbau im Deich an der Jäglitz standen am letzten Tag unter anderem auf der Mängelliste der Deichschauer. Zwei Male schon waren die Baue von Meister Bockert dort vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz (LHW) verbaut worden – das Tier wandert einfach weiter. Die hohen Wildschweinbestände sind auch an den Deichen sichtbar: Diese Tiere verursachen überall Wühlschäden.

Der LHW hat im Bereich Vehlgast-Kümmernitz zwei Maßnahmen in der Planung, informierte der Havelberger Bereichsleiter Alexander Helm auf Nachfrage. Das sind ein Lückenschluss in Vehlgast sowie der Polderdeich Damerow.

Im Havelberger Bereich wird ab September der Elbeich vor und in der Kolonie Neuwerben erhöht, zudem sind im Vorfeld ebenfalls Deichsanierer im Gange. Die Arbeiten am Einlasswehr Neuwerben gehen dieses Jahr ebenfalls weiter, nach dem Brückenneubau folgt nun der Stahlwasserbau. Wegen all dieser Baustellen bleibt der Elberadweg zwischen dem Havelberger Mühlenholz und der Wehrgruppe weiterhin gesperrt.

Der Nabu hatte im Zuge der Havelrenaturierung zudem die Schlitzung des Remonte- sowie des Burgwall-Teilschutzdeiches nahe Wöplitz beantragt. dazu müssen die Schutzwälle erst einmal aus dem Deichregister gestrichen werden, was jetzt angeschoben wurde.

Auf dem neuen und rückverlegten Polderdeich Jederitz ist die Grasnarbe gut angewachsen, ab diesem Jahr können hier darum ebenfalls Schafe darauf weiden. Insgesamt sind im Gebiet des Altkreises übrigens vier Schäfer beim LHW unter Vertrag. Einer hat wegen der Wolfsgefahr Herdenschutzhunde – Radfahrer sollten also der Umleitung folgen und nicht den Zaun übersteigen.