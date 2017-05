Das sind die Teilnehmer am Walter-Luksch-Gedenkfliegen in Havelberg mit ihren Modellflugzeugen. Foto: Dieter Haase

Der Havelberger Modellflugclub "Otto Lilienthal" hat am Sonnabend die Flugsaison im Freien eröffnet.

Havelberg l Mit dem traditionellen vereinsinternen Walter-Luksch-Gedenkfliegen haben die Mitglieder des Havelberger Modellflugclubs „Otto Lilienthal“ am Sonnabend die diesjährige „Flugsaison“ auf dem Modellflugplatz im Modellsportzentrum an der Rathenower Straße eröffnet. Aus den unterschiedlichsten Gründen konnten sich dabei leider nur fünf Sportfreunde dem Wettbewerb im Motorsegelflug stellen. Nach drei Durchgängen stand mit Uwe Mech (auf dem Foto 3. von rechts) der Sieger fest. Er ist damit zugleich Vereinsmeister dieses Jahres. Eva Luksch (links), Frau von Walter Luksch, überreichte ihm den Wanderpokal. Die folgenden Plätze belegten Arno Luksch (2. von rechts), Mario Hedler (3. von links), Vorjahressieger Magnus Wienecke (2. von links) und Jörg Joensson (rechts). Nächster Höhepunkt für die Havelberger Modellflugsportler ist ihr Treffen am Himmelfahrtstag auf dem Platz, bei dem dann freies Fliegen und Gemütlichkeit angesagt sind.