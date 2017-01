Von den Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus in Wenze ging lange Zeit ein übler Gestank aus. Am Montag soll mit dem Abriss die Sanierung beginnen. Archivfoto: Markus Schulze

Mit der Sanierung der Toiletten im Wenzer Dorfgemeinschaftshaus soll am Montag begonnen werden. Das wurde im Ortschaftsrat angekündigt.

Wenze l Lange haben die Wenzer auf die Sanierung der Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus warten müssen. Doch jetzt geht es vorwärts. Wie Ortsbürgermeister Marco Wille am Mittwoch bei der Sitzung des Ortschaftsrates in Trippigleben berichtete, hat am Montag die Bauanlaufberatung stattgefunden. Er zeigte sich erfreut darüber, dass die Arbeiten fast ausschließlich an Firmen aus dem Bereich der Stadt Klötze vergeben wurden. Nur der Abriss wird von einem Betrieb aus dem Raum Salzwedel übernommen.

Auf Bodenentwässerung wird verzichtet

Mit dem Rückbau soll die Maßnahme auch beginnen, und zwar am kommenden Montag, wie Wille ankündigte. Bei der Abstimmung mit den Planern hat er Wert darauf gelegt, dass an den Waschtischen Steckdosen installiert werden, um später vielleicht noch Handtrockner anbringen beziehungsweise technische Geräte anschließen zu können.

Zudem wurde angeregt, dass die Lüfteranlage überprüft und gegebenenfalls erneuert wird. Die Decke wird zunächst nicht malermäßig instandgesetzt, weil dort noch Kabel verlegt werden sollen, wie Wille weiter ausführte. Er betonte, dass bei der Sanierung der Toiletten „das Optimale“ herausspringen soll. Der Ortsbürgermeister rechnet damit, dass die Maßnahme in sechs bis sieben Wochen abgeschlossen wird, wobei er nicht ausschließen kann, dass es vielleicht doch etwas länger dauert, „weil wir im Bestand bauen. Da kann immer was dazwischenkommen“.

Auf eine Bodenentwässerung wird verzichtet. „Die Erfahrung zeigt, dass das nach einer Weile austrocknet und anfängt zu stinken“, begründete der Ortsbürgermeister. Zudem kann man auch wischen, ohne dass es einer Bodenentwässerung bedarf. Die Fliesen, die von den Ortschaftsräten am Mittwochabend ausgesucht wurden, sollen bis auf eine Höhe von zwei Metern angebracht werden, teilte Wille abschließend mit.