Die Magdeburger Feuerwehr war am Sonntagabend in einer Firma für Umweltdienste im Einsatz. Symbolbild: Martin Rieß

In einem Magdeburger Umweltdienst hat am Sonntagabend ein Haufen Schlacke gequalmt. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Magdeburg l Zu einem Einsatz in einem Umweltdienst in Magdeburg ist die Feuerwehr am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr gerufen worden. In einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Nord qualmte es stark, teilte die Polizei auf Volksstimme-Nachfrage mit.

Nach ersten Erkenntnissen hatte Schlacke bei einem technischen Prozess angefangen stark zu qualmen. Personen wurden nicht verletzt, Schaden entstand ebenfalls nicht.

In der Firma wird unter anderem Schlacke gelagert und wieder aufbereitet.