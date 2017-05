Sie sind am Sonnabend symbolisch in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen worden : (v. r.) Chantal Schmidt, Romy Baraniak, Justin Koderisch und Oliver Ernst aus der Sportsekundarschule Magdeburg. Foto: Karolin Aertel

Am Sonnabend starteten die Jugendweihefeiern in Magdeburg. Deutlich weniger Schüler haben sich für den Festakt entschieden.

Karolin Aertel

Magdeburg l Sie gehört zum Erwachsenwerden doch irgendwie dazu – die Jugendweihe, der symbolische Schritt aus den Kinderschuhen. In der Johanniskirche fanden am Sonnabend die ersten Feierstunden statt. Knapp 240 Schüler und Schülerinnen haben sich in diesem Jahr für die Jugendweihe entschieden. Deutlich weniger als im vergangen Jahr, da waren es noch 400 Teilnehmer.

Fairness per Zufall

Ein grundsätzlicher Negativtrend sei das aber nicht, erklärt Silke Markgraf. Es hänge wie in den Vorjahren auch mit den Terminen für die Jugendweihe zusammen. Der konkurrierende Veranstalter, die Jungen Humanisten, haben in diesem Jahr die besseren Termine für die Festlichkeit in der Johanniskirche bekommen. Das wechsele eben von Jahr zu Jahr, damit es einigermaßen fair ist.

Ab 2020 werde das allerdings anders. Die Terminvergabe ist per Los entschieden worden. „Wir hatten Glück und können mit dem 9. Mai und 6. Juni zwei gute Termine anbieten“, so die Mitarbeiterin des Jugendweihevereins. Der Zufallsentscheid sei in ihren Augen noch fairer, als das Wechsel-Modell. Dass die Entscheidung, ob Jugendweihe oder humanistische Jugendfeier mit dem Programm der Feier zusammenhänge, glaube sie nicht. Auch die Jugendweihe ist in ihrem Ablauf moderner geworden. Tanzgruppen und Livemusik bestimmen das Programm.

Für viele Familien ist es vielmehr eine Frage der Tradition. „Bei uns stand nie etwas anderes als die Jugendweihe zur Diskussion“, erzählt Chantal Schmidt. Für die Schülerin der Sportsekundarschule ist die Jugendweihe eine Art Familienfest. „Wir haben einen Partyraum gemietet und feiern im Kreise der Familie.“ Sie und Klassenkameradin Romy Baraniak freuen sich natürlich auch über das Geld, dass die jungen Erwachsenen traditionell zur Jugendweihe geschenkt bekommen.

Neben der Sportsekundarschule „Hans Schellheimer“ und dem Sportgymnasium haben am Sonnabend auch Schüler der Gemeinschaftsschulen „August Wilhelm Francke“ (8a), der Schule am Wasserfall, des Albert-Einstein-Gymnasiums (8.2) und der Fritz-Heike-Sekundarschule Gommern (8a,b und c) ihre Jugendweihe gefeiert. Zudem entschieden sich zwei Schüler der Edithaschule für die Jugendweihe. Die nächste Jugendweihe findet am 10. Juni statt.