Im Hauptbahnhof Magdeburg wurde ein Dieb gefasst, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Symbolfoto: Anja Guse

Im Hauptbahnhof Magdeburg haben Bundespolizisten einen Mann gefasst, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde.

Magdeburg l Der Diebstahl von Toilettenpapier ist einem Mann im Hauptbahnhof Magdeburg fast zum Verhängnis geworden. Erst durch eine Zahlung von 1200 Euro, die seine Mutter tätigte, durfte der Mann die Dienststelle der Bundespolizei als freier Mann wieder verlassen. Und das kam so:

Der 44-Jährige hatte am Montagvormittag in einem Geschäft im Hauptbahnhof Magdeburg eine Packung Toilettenpapier gestohlen. Beim Verlassen des Shops hielt ihn die Verkäuferin fest. Sie informierte die Bundespolizei. Eine Streife nahm den Mann in Empfang und fertigte eine Strafanzeige wegen Diebstahl.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er bereits per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wurde. Das Amtsgericht Magdeburg hatte ihn - ebenfalls wegen Diebstahl - zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Die Geldstrafe hatte er bis Montagvormittag noch nicht gezahlt.

Der Dieb wurde festgenommen. Er kontaktierte seine Mutter, die die Geldstrafe für ihn zahlte. Deshalb durfte er schließlich doch wieder nach Hause gehen.