Bianca Oldekamp ist Volontärin in der Volksstimme-Lokalredaktion Magdeburg. bianca.oldekamp@volksstimme.de ›

Magdeburg l Beim Finale des SWM-Talentverstärker-Musikwettbewerbs 2017 gewannen "Elephant's Foot" und "AnSpielung" die Gunst von Jury und Publikum. "AnSpielung" spielte sich in die Herzen der Besucher der Factory und sicherte sich so den Publikumspreis. "Elephant's Foot" hatte bei den Mitgliedern der Fachjury des Talentwettbewerbes die Nase vorn. Mitreißende Auftritte legten auch die Bands "Rusty Balls", "The Aceholes", "Weltengang" und Singer-Songwriterin Hannah Elisa hin, die ebenfalls ins Finale gekommen waren. Zuvor gab es insgesamt drei Vorausscheide, bei denen sich die Bands ihren Platz im Finale erkämpfen mussten.

Das Barleber Trio "Elephant's Foot" erwartet jetzt der Dreh eines professionellen Musikvideos. "AnSpielung" gehen als Gewinn auf Festival-Tour. Sie werden auf dem Magdeburger Stadtfest, beim „Rock & Metal Day’z“-Festival in Oschersleben, beim Sachsen-Anhalt-Tag in Eisleben, beim Festival „Die Insel“ sowie beim „Affentanz“ in Magdeburg live zu erleben sein.