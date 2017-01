In einer Straßenbahn in Magdeburg soll ein elfjähriges Mädchen unsittlich berührt worden sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Magdeburg l Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, soll bereits am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ein elfjähriges Mädchen aus Magdeburg in einer Straßenbahn unsittlich berührt worden sein.

Der Übergriff geschah nach Angaben des Opfers in Höhe Leipziger Straße/Am Fuchsberg in einer Bahn der Linie 9, die in Richtung Leipziger Chaussee fuhr. Der Unbekannte griff dem Mädchen, das sich mit mehreren Freunden im vorderen Bereich der Bahn aufhielt, von hinten in den Schritt. Sie drehte sich um und sah den mutmaßlichen Täter, sprach ihn aber nicht an. Anschließend verließ sie die Bahn und ging danach mit ihren Eltern zu Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Sie beschreibt den möglichen Täter wie folgt:

30 - 35 Jahre alt,

schwarzes, gekräuseltes Haar,

dunkle, fast schwarze Hautfarbe,

etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß,

normale Statur

Neben der tatverdächtigen Person soll eine ebenfalls dunkelhäutige Frau mit einem weißen Kinderwagen gestanden haben. Gesucht werden Personen, die Hinweise zur Straftat und/oder zum Täter geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-1740 zu melden.