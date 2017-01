Die Gemeinde Hötensleben hat auf ihrem Neujahrsempfang in Barneberg Ehrenamtliche mit der Ehrengabe ausgezeichnet.

Barneberg l Die Kulturscheune ist am Freitagabend bis auf den letzten Platz besetzt. Horst Scheibel, Bürgermeister der Gemeinde Hötensleben, begrüßt 120 Gäste, unter ihnen Gabriele Brakebusch (CDU), Präsidentin des Landtages Sachsen-Anhalt, und die Landtagsabgeordnete Silke Schindler (SPD). „So viele Besucher hatten wir noch auf keinem unserer bisher 19 Neujahrsempfänge“, zeigt sich Horst Scheibel mit der Resonanz sehr zufrieden.

Würdigung verdienter Bürger

Der Rahmen ist stimmig für die Würdigung verdienter Bürger, die sich ehrenamtlich und weit über das normale Maß für die Gemeinschaft engagieren. „23 Millionen Menschen in unserem Land sind ehrenamtlich in allen Bereichen des Zusammenlebens aktiv. Sie sind die eigentlichen Helden im gesellschaftlichen Leben. Sie empfinden Freude und Erfüllung und sind Unterpfand für sich entwickelndes Gemeinschaftsgefühl. Ich möchte all jenen große Anerkennung und Lob zollen und Danke sagen“, würdigt Horst Scheibel in seiner Ansprache das ehrenamtliche Engagement.

„Unser Leben wäre um ein Vielfaches ärmer, wenn wir unsere Ehrenamtlichen nicht hätten“, stellt Gabriele Brakebusch fest. Ihnen für ihre Arbeit zu danken, gibt es alljährlich den Tag des Ehrenamtes – eine gemeinschaftliche Veranstaltung zwischen der Landtagspräsidentin und dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt. „Ich habe fünf eigene Vorschläge unterbreiten und am Tag des Ehrenamtes unter anderem die Sommersdorferin Rosemarie Pape würdigen dürfen“, erzählt Gabriele Brakebusch. Gern nehme sie Vorschläge für zu würdigende Ehrenamtliche für den Tag des Ehrenamtes entgegen, wirbt Gabriele Brakebusch bei Bürgermeister Horst Scheibel um Unterstützung.

Stets Hilfe bei Problemen

„Machen Sie weiter. Gestalten Sie Ihre Gemeinde“, richtet Silke Schindler das Wort an die Anwesenden. Es sei gute Tradition in den Gemeinden, dem Ehrenamt zu danken, weiß die Landtagsabgeordnete. „Wir sind auf das Ehrenamt angewiesen. Ohne dieses Amt könnten wir unsere Gesellschaft nicht so organisieren, wie sie organisiert ist. Wir wollen, dass das Ehrenamt gesehen und ihm gedankt wird“, sagt Silke Schindler.

Nach den Grußworten folgt die feierliche Ehrung. Horst Scheibel stellt Gudrun Berauer, Marita Wölk und Eric Pankonin – „drei unterschiedliche Charaktere“ – vor“. Jeder habe auf ganz eigene Art und Weise das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde befruchtet. Gudrun Berauer habe sich beispielgebend für die Gemeinschaft auch bezüglich der 1000-Jahrfeier eingebracht und enge Heimatverbundenheit nachgewiesen, macht Horst Scheibel deutlich.

Eric Pankonin ist viele Jahre im Gemeinderat engagiert gewesen. „Er hat immer ein offenes Ohr für sein Dorf gehabt. Bei Problemen hat er stets nach Lösungen gesucht und Ergebnisse präsentiert. Sein besonderes Merkmal? Nie hat er Zeit oder Geld in Rechnung gestellt“, bedankt sich Horst Scheibel im Namen der Gemeinschaft.

Viele Aktivitäten auf dem Konto

„Was Du geleistet hast, ist nicht mit Geld zu bezahlen“, würdigt Scheibel die ehrenamtliche Arbeit von Marita Wölk. Sie sei das absolute Organisationstalent bei der Vorbereitung der 1000-Jahrfeier gewesen. Viele Aktivitäten gingen auf ihr Konto. „Die Resonanz war unglaublich für die Arbeit, die das Organisationsbüro zu bewältigen hatte“, so der Bürgermeister.

Zu den Geehrten am Freitagabend gehört auch Siegfried Kaiser, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ohrsleben und langjähriges Mitglied im Gemeinderat. „Wir können viel von Siegfried lernen“, weiß Laudator und Chef des Fördervereins der Ohrsleber Wehr, Volker Denecke. „Das Ehrenamt lebt von Freiwilligkeit und Hilfsbereitschaft. Wir sind hier, um Ehre zu verspüren und Ehre zu verleihen. Es ist die unbezifferte Anerkennung dessen, was das dörfliche Leben lebenswert macht“, würdigt Denecke das ehrenamtliche Schaffen des Ohrsleber Wehrleiters.

Für die musikalische Begleitung des Neujahrsempfangs sorgt das Jugend-Akkordeon-orchester der Musikschule „Kurt Masur“ Oschersleben. Meisterhaft intoniert das Ensemble Stücke von Tilmann Susato, Günther Ketzscher oder Andrew Lloyd Webber. Das Publikum dankt es mit lautstarkem Beifall und der Bitte um eine Zugabe. Danach lassen alle Beteiligten den Abend gesellig ausklingen.