Großer Bahnhof am Wochenende im kleinen Dreileben. Die freiwillige Feuerwehr feierte ihren 130. Geburtstag.

Dreileben l Als am Sonnabend in vielen Orten des Landkreises Börde zur Probe viele Sirenen heulten, hatte dieses laute Geräusch in Dreileben in der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben-Börde eine besondere Bewandtnis. Der gellende Sirenenton war der Auftakt für einen großen Festumzug, der sich aus Anlass des 130. Geburtstags der Freiwilligen Feuerwehr Dreileben durch die Straßen des Dorfes schlängelte.

Appell und Umzug mit Gastwehren

Viele Einwohner von Dreileben standen in den Straßen, um ihrer Feuerwehr die Aufwartung zu machen. Sie sahen an der Spitze des Umzugs Mario Finke, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Dreileben, der zusammen mit Wanzlebens Bürgermeister Thomas Kluge (parteilos), Mitgliedern des Ortschaftsrates und seinen Frauen, Männern, Kindern und Jugendlichen von der Ortsfeuerwehr durch das Dorf marschierte. Die Musiker des Spielmannszuges Druxberge aus der Oberen Aller sorgten beim Umzug für die nötige Marschmusik.

Auf dem Festplatz noch trocken angekommen, konnte ein kurzer Regenguss an diesem trüben Frühlingstag die Feststimmung in Dreileben nicht stören. Ortswehrleiter Mario Finke bat die Vertreter der Gastwehren aus Seehausen, Groß Rodensleben, Druxberge, Bottmersdorf, Wanzleben und Hohendodeleben, die mit Personal und Technik am Umzug teilgenommen hatten, sich zum Festappell zu formieren. „Unsere Vorfahren haben sich schon etwas dabei gedacht, als die vor 130 Jahren in Dreileben die Feuerwehr gründeten“, richtete Finke die ersten Worte seiner Ansprache an seine Kameraden, Einwohner des Dorfes, Vertreter der Gastfeuerwehren sowie Kommunalpolitiker des Ortschaftsrates und der Stadt Wanzleben-Börde. „Die Feuerwehrleute stehen bei der inneren Sicherheit für den Brandschutz in Dreileben“, sagte Wanzlebens Bürgermeister Thomas Kluge bei seiner Ansprache. Zwar sei der Brandschutz eine Pflichtaufgabe der Kommune, doch würde diese Aufgaben durch ehrenamtliche Kräfte erfüllt werden. Dafür danke er den Kameraden um Wehrleiter Marion Finke und den Angehörigen der Feuerwehrleute, die ihnen diese wichtige Aufgabe im Sinne der Dorfgemeinschaft ermöglichen würden.

Bilder Dreilebens Ortswehrleiter Mario Finke (rechts) übergab den Vertretern der Gastfeuerwehren Erinnerungsschleifen. Foto: Mathias Müller



Ein Umzug mit historischer und heutiger Löschtechnik schlängelte sich am Sonnabend durch die Straßen Dreilebens. Foto: Mathias Müller



Geld nur für gebrauchtes Fahrzeug

Kluge sprach ebenso die missliche Lage der Ortsfeuerwehr Dreileben an, die mit der Technik verbunden ist. Fünf Jahre nach der Indienststellung eines Löschfahrzeugs, das von der Stadt Wanzleben für Dreileben gebraucht gekauft wurde, steht dieses Auto wegen technischer Mängel kurz vor der Rückgabe an die Herstellerfirma. Von dem Geld, das die Stadt von der Ausstattung zurück bekommt, soll eine neues, gebrauchtes Löschfahrzeug für Dreileben gekauft werden. Für ein gänzliches neues Auto reicht das Geld im Haushalt der Sarrestadt nicht aus. Bis in Dreileben wieder ein eigenes Löschfahrzeug in der Garage steht, sind weitere Übergangslösungen im Verbund der Wanzleber Stadtfeuerwehr nötig, um die Einsatzbereitschaft von Technik und Kräften zu ermöglichen.

Den Ansprachen und der Übergabe von Geburtstagsgeschenken schlossen sich auf dem Dreileber Festplatz das Mittagessen, ein bunter Nachmittag und ein Tanzabend an. Die Nacht für die Dreileber war kurz, denn bereits um 8 Uhr gab am Sonntag der Spielmannszug Druxberge den Auftakt für das Wecken der Dorfgemeinschaft. Vor dem alten Feuerwehrgerätehaus stellten kräftige Männer den Maibaum auf. Ein Frühschoppen mit Musik beendete die Feier zum 130. Geburtstag der Feuerwehr.