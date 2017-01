Wenn alles planmäßig umgesetzt wird, benötigt die Gemeinde Aland für die Bewältigung ihrer Vorhaben rund 75 000 Euro.

Krüden l Aland-Bürgermeister Hans Hildebrandt nahm bei der Ratssitzung aus den Händen von Ratsvertreterin Gerlinde Windhöfer die Ernennungsurkunde für seine nächste Legislaturperiode entgegen. Denn nach dem Wahlsieg (23. Oktober) wird der Krüdener seinen bereits 18 Amtsjahren noch weitere hinzufügen.

Obwohl die finanzielle Situation wie beim Gros der Kommunen in der Region angespannt bleibt, will die Gemeinde auch in diesem Jahr einige Projekte in die Tat umsetzen. Was ist unbedingt notwendig? Die Räte um Hans Hildebrandt brachten einiges zu Papier, angefangen von Ausbesserungen von abgesackten Gehwegen bis hin zu Erneuerungen einiger Spielplätze. Das Aland-Gremium wurde auch schon konkreter. In Aulosen soll das Mehrzweckhaus einen neuen Anstrich erhalten. Und am Schulsee, der sich an einer beliebten Radstrecke befindet, soll eine neue Schutzhütte die Pedalritter zu einer Pause einladen. Die Bürger aus Wanzer hätten den Wunsch, dass die Trauerhalle mit einer neuen Überdachung ausgestattet wird. Dies hat sich der Rat ebenso notiert wie die Anschaffung einer neuen Sitzgruppe für den Veranstaltungsort der Pollitzer. Mehrere Info-Tafeln auf dem Territorium der Gemeinde Aland sollen ebenfalls ausgetauscht werden. Dies gilt auch für die am Ortseingang vom Elbedorf Wahrenberg stehende. Einige Wege ausbessern, Bäume pflanzen. Wenn alles wie geplant realisiert wird, muss die Aland-Gemeinde eine Summe von rund 75 000 Euro aufbringen. Dass der 2017er Haushaltsplan indes recht schnell auf den Weg gebracht werden kann, daran glaubt Hans Hildebrandt nicht so recht. Aber er weiß die gute Zusammenarbeit mit der Kämmerei der VG zu schätzen.

Erfreulich für den Aland-Bürgermeister, dass auch interessierte Einwohner der jüngsten Sitzung beiwohnten. Zwei Pollitzer Bürger sprachen an, dass im Ort der Winterdienst bisher nicht wie gewünscht vonstatten gegangen sei. „Ansonsten fand in den anderen Orten ein guter Winterdienst statt“, zog Hans Hildebrandt ein positives Fazit. Bereits im Oktober wurde dieser mit den verantwortlichen Personen abgestimmt. Das Thema Pollitz ist jedoch nicht abgehakt. Es soll mit den Räten vor Ort ausgewertet werden.