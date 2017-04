Der Comedian Ingmar Stadelmann legte am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium sein Abitur ab. Für seine ehemalige Schule erspielte er bei der Show „Luke! ‑ Die Schule und ich ‑ VIPs gegen Kids“ 2750 Euro. Die Sendung läuft am 5. Mai auf Sat 1. Foto: Robert Maschke

Der gebürtige Salzwedeler und Comedy-Star Ingmar Stadelmann startet bei der Quizshow „Luke! - Die Schule und ich - VIPs gegen Kids“.

Volksstimme: Du musst dich in der Sendung intellektuell mit Kindern messen. Konntest du mit den Schülern mithalten?

Ingmar Stadelmann: Diese Frage ist ja wohl eine Frechheit! Aber natürlich begründet. Tatsächlich war es mit den Kleinsten am schwierigsten, weil deren Welt einfach wahnsinnig weit weg ist. Und die waren halt auch sehr schlau. Diese Kinder schauen offensichtlich kein Sat.1!

Hattest du ein schlechtes Gewissen wenn du eines der Kinder abgekocht hast?

Also erstens hab ich mich genau wie Hella von Sinnen sehr schwer getan, überhaupt zu punkten und zweitens war dann der Triumph, wenn es klappte, um so größer. Ich finde, auch ein Drittkässler darf das Gefühl einer bitteren Niederlage und süßer Häme ruhig schon mal spüren. Das stählt für die Zukunft!

Warst du eigentlich ein guter Schüler?

War ich tatsächlich. Ich hätte sogar ein noch besserer Schüler sein können, wenn ich mich für Schule interessiert hätte. So hatte ich einfach Glück, dass es mir nicht sonderlich schwer gefallen ist und man schon damals einen guten Spruch zu schätzen wusste. In der Klasse genau so wie im Lehrer-Kollegium.

Bei „Luke! – Die Schule und ich – VIPs gegen Kids“ kannst du auch Geld gewinnen und als Spende weiterreichen. An wen soll das Geld gehen?

2750 Euro bekommt der absolute Loser in der Sendung. Und ich will nicht spoilern, aber ich denke 2750 Euro wird demnächst das gute alte Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium überwiesen bekommen.

Oh, du hattest offensichtlich eine schöne Zeit am Jahn-Gymnasium. Gibt es aber etwas, wofür das Geld auf keinen Fall verwendet werden sollte?

Fürs Lehrerzimmer.

Wie hättest du die Schule zu deiner Zeit mit ein paar tausend Euro verbessert?

Ich glaube, ich hätte für alle mal eine große Runde Gras besorgt. Für 2750 Euro sollte man ein komplettes Gymnasium eigentlich breit bekommen, oder? Das wäre dann der entspannteste Schultag aller Zeiten geworden. Auch für viele Lehrkräfte wäre das toll gewesen: Endlich kiffen, ohne nach ausreden suchen zu müssen oder sich an der Jeetze zu verstecken.

Vielleicht investiert der Förderverein ein Teil des Geldes auch in Eintrittskarten für deinen nächsten Auftritt in Salzwedel. Am 12. Oktober bist du nach mehr als 3,5 Jahren mal wieder in der Heimat zu sehen. Was bringst du programmtechnisch schönes mit?

Das ist der hinterhältige Plan: Ich spende 2750 Euro an das Jahn-Gymnasium und die kaufen dafür die restlichen Tickets im Kulturhaus. Endlich wieder ausverkauft in Salzwedel! Ich komme mit meiner aktuellen Tournee #humorphob in die Heimat. Ist übrigens einer der letzten Termine. Ursprünglich wollte ich die Tournee sogar in Salzwedel beenden. Aber wie so oft im Leben, geht es nach Salzwedel doch noch weiter. In #humorphob suchen wir weiter nach den Grenzen des Humors und versuchen herauszufinden, warum Menschen Angst vor Witzen haben und wann das passiert. Es ist generell ein wilder Ritt durch meine Gedankenwelt: Von meinem Hund bis ISIS, von Autobahn bis Trump, über Dating Apps bis zu heroischer Gelassenheit als philosophischer Ansatz.

Bei deinem letzten Auftritt gab es Besucher, die, sagen wir mal, nicht ganz mit deiner Art von Humor umgehen konnten. Gibt es dieses Mal Warnhinweise auf den Tickets? Wem rätst du vom Besuch deiner Show ab?

Gab es das? Ich hatte eine sehr schöne letzte Show in Salzwedel, wenn ich mich recht erinnere. Das letzte Programm „Was ist denn los mit den Menschen?“ unterscheidet sich vom aktuellen „#humorphob“ dann aber schon in ein paar Dingen. Es ist jetzt wesentlich politischer, es gibt mehr nachdenkliche Momente, aber trotzdem bewegen wir uns auch immer noch gerne im humoristischen Grenzbereich. Gut, es ist nicht mehr so sexuell. Ich werde ja auch älter. Ich spiel jetzt Golf.

Beruflich warst du längere Zeit nicht in Salzwedel. Bist du privat ab und an in der Stadt? Worauf freust du dich bei deinen Besuchen am meisten?

Oh, ich bin öfter da, um die Mama zu besuchen. Da mach ich gerne mal Zwischenstopp und trau mich von der A2. Dann lauf ich gerne mal wieder durch die Burgstraße und verende bei lecker Essen und gutem Wein bei Gaetano im Restaurant.