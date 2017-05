54 Feuerwehrleute rückten am Sonntagnachmittag nach Nipkendey aus, um einen Dachstuhlbrand zu löschen.

Nipkendey l Sirenenalarm am Sonntag um 15.28 Uhr: Ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus am Ellenberger Weg in Nipkendey war gemeldet. Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Gieseritz-Umfelde, Wallstawe, Dähre und Ellenberg rückten aus, ebenso die Örtlichen Einsatzleitungen aus Rohrberg und Beetzendorf. „Wir haben die Drehleiter und das Tanklöschfahrzeug aus Salzwedel vorsorglich nachgefordert. Aber ein Einsatz war nicht erforderlich", sagte der Presseverantwortliche Marco Zander.

Bei Eintreffen der insgesamt 54 Kameraden habe sich keine Person mehr im Gebäude befunden, berichtete er. Die Löscharbeiten seien zügig absolviert worden. Es werde nach Rest-Glutnestern gesucht. Zudem müsse das Haus belüftet werden.

Zur Brandursache konnten vor Ort keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.