Die Gründungsmitglieder des neuen Vereins Filmstadt Arendsee bei ihrem Erinnerungsfoto am See: Michelle Waltereit (von links), Yvonne Bolle, Nicole Feldner, Giovanni Zeitz, Norman Klebe, Uwe Walter, Norman Schenk und Lina Wehr. Es fehlen Katharina Kamin und Tamara Erbe. Repro: H. Räßler

Der Verein Filmstadt Arendsee ist aus der Taufe gehoben und hat elf Gründungsmitglieder.

Arendsee l Regional und überregional soll der neu gegründete Verein Filmstadt Arendsee die YouVista GmbH dabei unterstützen, den Weg in die ganzjährige Etablierung der anvisierten Medienakademie zu gehen. Das Jugendfilmcamp, das Filmfestival, Schulungen zur Medienkompetenz und Zusammenarbeit mit Schulen und Gymnasien, Handicap-Reisen in Kooperation mit dem Integrationsdorf sowie praktische Medienarbeit sind Bestandteile der Arbeit.

„Wir wollen ideelle und materielle Unterstützung bei Projekten, Veranstaltungen, für hilfsbedürftige und gehandicapte Personen bei der Teilnahme an Filmprojekten und beim kulturellen Austausch geben“, nannte der neue Vereinsvorsitzende Uwe Walter Ziele und Zwecke aus der Satzung.

Durch die Vereinsgründung sei es in diesem Jahr sogar möglich, keinen Eintritt zum Filmfestival am 9. September zu erheben. „Spenden sind natürlich erlaubt“, fügte er hinzu.

ViPs werden ins Boot geholt

„Für unsere Arbeit haben wir uns auch ViPs ins Boot geholt, durch die wir noch mehr an Anziehungskraft gewinnen“, erklärte Schauspieler, Filmcamp-Initiator und YouVista-Chef Norman Schenk. „Unser Unterstützer Tom Wlaschiha, Schauspieler und international bekannt aus der US-Serie Game of Thrones, und Schauspielkollegin Claudia Schmutzler haben ihren Eintritt schon erklärt“, so Schenk.

Er gehört zu den elf Gründungsmitgliedern, die den Verein am Arendsee kurz vor Ostern aus der Taufe hoben. Zum Vorsitzenden wählten sie den Arendseer Stadtrat Uwe Walter, zu seinem Stellvertreter Giovanni Zeitz, Kameramann und leitender Dozent im Filmcamp. Schatzmeisterin ist die Arendseer Filialleiterin Katharina Kamin von der Sparkasse Altmark West.

Weiter sind mit dabei Nicole Feldner vom Integrationsdorf, Yvonne Bolle vom Altmark-Klinikum Salzwedel, Arendsees Bürgermeister Norman Klebe, Drehbuchautorin Tamara Erbe aus der Schweiz sowie Lina Wehr und Michelle Waltereit aus Niedersachsen, die ein Praktikum im Camp absolvieren.

„Wir wünschen uns nun weitere interessierte Mitglieder, jeder ist willkommen – ob als Einzelperson oder Institutionen, Firmen und Kommunen“, nannte Walter ein großes Anliegen. Der Jahresbeitrag liege bei 25 Euro. Interessenten können sich bei ihm oder bei Norman Schenk melden.