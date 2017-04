Die Schmierereien an der Salzwedeler Leichenhalle sind beseitigt. Schön sieht das Gebäude aber noch nicht aus.

Salzwedel (vs) l Mitarbeiter des städtischen Bauamtes haben die Schmierereien an der alten Leichenhalle in der Steintorstraße entfernt. Bisher unbekannte Täter hatten das Gebäude im März dieses Jahrs mit Hakenkreuzen verunstaltet. Als provisorische Lösung hatte die Stadtverwaltung die verfassungswidrigen Symbole zu Fenstern umgestaltet. Dabei war aber klar, dass dies keine Dauerlösung sein kann.

Weil die Entfernung der Schmierereien die Fassade ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen hat, hat die Stadt hat nun ein örtliches Malerunternehmen damit beauftragt, die Oberfläche des Gebäudes neu zu streichen. „Dies wird in nächster Zeit geschehen“, sagte Stadtsprecher Andreas Köhler auf Nachfrage der Volksstimme. Die alte Leichenhalle war in der Vergangenheit immer wieder das Ziel von Vandalen. Fraglich ist also, ob der neue Anstrich allzu lange Zeit unbeschädigt bleibt.

Foto: Antonius Wollmann