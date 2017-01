Zum fünften Mal richteten die Arendseer Drachenbootsportler ihren Indoor-Cup in Salzwedel aus.

Salzwedel l Die Salzwedeler Schwimmhalle war am Sonnabend rappelvoll. Doch statt ruhig ihre Bahnen zu ziehen, griffen die mehr als 150 Besucher zum Paddel. Denn der Arendseer Drachenbootverein Red Dragons richtete zum fünften Mal den Indoor Cup aus.

Insgesamt 24 Teams gingen an den Start. Die Mannschaften kamen nicht nur aus der Altmark. Gartow, Vorsfelde, Braunschweig, Magdeburg, Wittenburg ‑ die Veranstaltung strahlt überregional aus.

Tauziehen

Da der Platz im Schwimmbecken begrenzt ist, treten die Teams nicht zu einem Wettrennen, dieses wäre relativ schnell vorbei, sondern zu einer Art Tauziehen auf dem Wasser an. In einem Drachenboot sitzen sich die sechsköpfigen Teams direkt gegenüber ‑ können sich in die Augen schauen. Wenn der Kahn mittig im Schwimmbecken ausgerichtet ist, gibt Maik Grimm, Rennleiter und Vereinsvorsitzender der Red Dragons Arendsee, den Startschuss und beide Teams legen sich richtig ins Zeug. Ziel ist, das Heck des Gegners über eine Markierung am Beckenende zu schieben.

Supercup

Etwas anders lief es bei einem Spaßwettkampf nach den Vorläufen ab. Da kam in der Halle zum ersten Mal der neue Zehnsitzer der Red Dragons zum Einsatz. In dem Boot nahmen die Mannschaft, bestehend aus vier Männern, mit dem Rücken zueinander Platz. Nun konnten die Sportler einmal das Ziel, die Markierung im Becken, mit eigenen Augen sehen. Doch wer nicht kräftig genug paddelte, verlor das Ziel Stück für Stück aus den Augen.

Beim Indoor Cup gibt es verschiedene Rennklassen, in die die Teams eingeordnet werden. In jeder Klasse werden Pokale verteilt. Doch am begehrtesten ist der Supercup. Diesen fahren die ersten der verschiedenen Rennklassen untereinander aus. Am Sonnabend holten sich die Drachenwölfe Vorsfelde den Supercup. Zuvor sicherte sich das Team bereits den Red Dragon Cup.