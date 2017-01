Der Weiterbestand der Linie Bernburg-Calbe-Magdeburg ist gesichert. Im Bahnhof Calbe-Ost soll investiert werden.

Calbe l In Sachen öffentlicher Schienennahverkehr in Calbe stehen in Zukunft die Zeichen auf grün. Bürgermeister Sven Hause vermittelte beim Neujahrsempfang entsprechende Zuversicht und berief sich auf persönliche Gespräche mit dem Geschäftsführer der landeseigenen Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa) Rüdiger Malter.

Demnach sei die Neuvergabe der Strecke Magdeburg-Calbe-Bernburg vorgesehen. Auf dieser Strecke sollen die Regionalzüge weiterhin in Calbe-Ost, Calbe-Stadt und Calbe-West halten.

Wie die Volksstimme im Vorfeld berichtete, soll die zu den schwächer ausgelasteten Strecken gehörende Bahnlinie nicht eingestellt werden. Derzeit zählt die Strecke an Werktagen lediglich rund 250 Reisende je Kilometer. Stark nachgefragte Züge befördern rund 1000 Personen.

Im Entwurf des Landeshaushaltes 2018, welcher ab April dieses Jahres in den Gremien beraten wird, sind dafür zusätzlich finanzielle Mittel eingestellt. Hintergrund ist, dass der Bund den Ländern regelmäßig sogenannte Regionalisierungsmittel zur Verfügung stellt. Damit bestellt und bezahlt auch Sachsen-Anhalt seine Nahverkehrslinien bei verschiedenen Anbietern.

„Ab Dezember 2018 könnte ein Auftragnehmer diese Strecke in gleicher Frequenz weiterhin bedienen“, erklärte Hause weiter. Voraussichtlich werde es zu einem Vertrag mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2032 kommen, welcher allerdings stets auf dem Prüfstand und in einem engen Zusammenhang mit den tatsächlichen Fahrgastzahlen stehen werde. „Diese haben sich in letzter Zeit leicht steigend entwickelt“, sagte Hause. Dennoch appellierte er, die schnelle Zugverbindung in Richtung Landeshauptstadt beziehungsweise Kreisstadt auch zu nutzen. Im Zweistunden-Takt geht es von Bernburg über Calbe ohne Umstieg (der Zugführer muss in Calbe-Ost einen Bogen fahren und die Richtung wechseln) bis nach Magdeburg weiter.

In diesem Zusammenhang stünden dieses Jahr auch umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Gleisanlagen in Calbe-Ost an. Die Deutsche Bahn AG wolle dabei die historischen Überdachungen erhalten. „Die Folgearbeiten und eine damit verbundene Lösung im Umgang mit dem denkmalgeschützten Altgebäude sowie die Schaffung eines attraktiven Bahnhofsumfeldes wird ebenfalls kooperativ mit allen beteiligten Behörde angegangen. Hier ist dann insbesondere in den Jahren 2018 und 2019 mit umfangreichen Arbeiten und sichtbaren Verbesserungen zu rechnen“, so Hause.