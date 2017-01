Die Mitglieder des Fördervereines der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck haben einen neuen Vorstand gewählt.

Schönebeck l Petra Grimm-Benne ist in ihrer Funktion als Vorstandsvorsitzende des Fördervereins der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie (MKP) bestätigt worden. Bei der turnusmäßigen Vorstandswahl im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung im Innovations- und Gründerzentrum „Inno-Life“ wurde sie in offener Abstimmung einstimmig wiedergewählt. Den Vorstand komplettieren Thomas Wünsch und Hans-Jörg Simon sowie die beiden Beirätinnen Christa Röseler und Cornelia Ribbentrop.

Zu Beginn der Veranstaltung ließ die alte und neue Vorstandsvorsitzende zunächst die zurückliegenden zwei Jahre Revue passieren, um anschließend über bevorstehende Vereinsaktivitäten im ersten Halbjahr zu informieren. Als durchweg positiv betrachtete Petra Grimm-Benne den Orchesterball „Philharmonische Phreundes-Pheier“, der auch in diesem Jahr am 11. März unter der Schirmherrschaft von Sachsen-Anhalts Kultusminister Rainer Robra durchgeführt wird.

Klänge im Raum

Auch die Veranstaltungsreihe „Klänge im Raum“ oder das „Philharmonische Phrühstück“ bleiben ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender des Hausorchesters des Salzlandkreises. Das sehr beliebte und unterhaltsame Frühstück mit „Ph“ soll nach Aussage von Anita Bader auch auf Bernburg und Staßfurt ausgeweitet werden.

Des Weiteren informierte die Geschäftsführerin der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie darüber, dass das Orchester eine Konzertreihe, bestehend aus sechs Veranstaltungen, in Stendal übernommen hat. „Ich hoffe, dass wir das ausbauen können.“

44 Mitglieder

Aktuell zählt der Förderverein 44 Frauen und Männer. Hauptziel ist und muss es zukünftig sein, weitere Unterstützer gewinnen zu können. „Es soll ein Förderverein für jedermann und jederfrau sein“, so der einhellige Tenor an diesem Abend.

Finanziell bewegt sich der Verein übrigens in einem guten Fahrwasser. Im zurückliegenden Jahr gab es Spendeneinnahmen in Gesamthöhe von rund 29 000 Euro. Dieses Geld wurde in erster Linie für die erneut erfolgreiche Durchführung des Musikfestes „Klänge im Raum“ verwendet.

In einem Punkt gibt es allerdings noch Handlungsbedarf, nämlich die Vernetzung mit anderen Fördervereinen. „Das hat in der Vergangenheit noch nicht so gut geklappt“, meinte Grimm-Benne.

Eröffnet wurde die Mitgliederversammlung selbstverständlich von den Musikerinnen und Musikern der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Mit vier Sätzen aus der „Musik zu einer Pantomime“ von Wolfgang Amadeus Mozart sowie Swing-Melodien präsentierte das Streicherensemble zum Auftakt der Versammlung nur einen kleinen Teil ihres ansonsten großen künstlerischen Musikrepertoires.

Weitere Informationen im Internet: www. mitteldeutsche- kammerphilharmonie.de/ service/foerderverein