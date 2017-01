Katrina Engelhardt aus dem Osternienburger Land begeistert zu atmosphärischer Musik am Seil mit Luftakrobatik und am Boden mit Kontorsiondarbietungen. Foto: Andreas Pinkert

Stadt sowie Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Calbe haben zum gemeinsamen Neujahrsempfang eingeladen.

Calbe l Zu seinem zweiten Neujahrsempfang als Bürgermeister begrüßte Sven Hause rund 450 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Soziales, Sport, Ehrenamt und der Bürgerschaft. In seiner Funktion als TSG-Vorsitzender rief er allen Calbenser Sportlern mit Blick auf das Gründungsdatum zu: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir werden 50 und zwar heute.“

In seinem Jahresrückblick hob das Stadtoberhaupt die 44 beantragten Hochwassermaßnahmen in der Stadt und ihren Ortsteilen mit einem Kostenvolumen von 26,8 Millionen Euro hervor, die alle bewilligt und von denen 15 bereits abgearbeitet wurden. Stolz zeigte er sich neben den leichten Haushaltsüberschuss auch auf den Bootshaus-Neubau und die Arbeiten für den neu gepflasterte Pausenhof der Lessinggrundschule, der mit Entwässerung sowie Bäumen und Grünflächen versehen wird.

Im Ausblick für das Jahr 2017 sagte Hause: „Die Vielzahl baulicher Aktivitäten der letzten beiden Jahre setzt sich ungebremst fort.“ Beispiele sind das letzte Teilstück der südlichen Ortsumfahrung, die avisierte Sanierung der Landesstraße in Richtung Barby zwischen Ortsausgang Calbe und dem Bahnübergang, die grundhafte Sanierung der Ringstraße, der Barbyer und Salzer Straße sowie der Verlegung eines verrohrten Grabens zur Oberflächenentwässerung zwischen Hänsgenhoch und der Hebestelle am Mühlgraben. Auch in Gottesgnaden und Trabitz werde mit Deich- und Straßenbau viel Erde bewegt werden.

Bilder Moderationstalent: Jonas Brösel (12) zeigt als „kleiner Professor“ wahre Entertainerqualitäten. Foto: Andreas Pinkert



Marie-Therese Gabrowitsch begeistert mit ausdrucksstarken Balladen.Foto: Andreas Pinkert



Die Gruppe Atemlos begeistert über Stunden mit abwechslungreicher Live-Musik. Foto: Andreas Pinkert



Doris Kurtz (rechts) weiß, wie man große Runden begeistert. Die geehrte Calbenserin stimmt gemeinsam mit Sozialministerin Petra Grimm-Benne und Bürgerme...



Zahlreiche TSG-Sportler werden an diesem Abend für ihr Engagement und besondere Leistungen geehrt. Der Ehrenpreis des Vereins geht an Heinz Schütze (rechts),...



Überraschung

Für die Nachwuchskanutin Josephin Bergmann gab es eine Überraschung. Sie wurde per Handy live von Barcelona in die Calbenser Hegerhalle geschaltet. Jens Brenner, Geschäftsführer der Erdgas Mittelsachsen GmbH, überbrachte der gerührten Sportlerin einem Tag vor ihrem Geburtstag die freudige Nachricht eines Sponsorings, das ihr Vater gleich vor Ort unterschrieb.

„Trotz der langen Ehrungen finde ich die Veranstaltung rundum gelungen, das macht schon jetzt Lust auf das nächste Jahr“, sagte Lars Rode aus Calbe und sprach damit wohl den meisten Gästen aus den Herzen.