Das Rätsel führt in dieser Woche ins Bördeland, nur in welchen Ort genau?

Bördeland l Neue Woche - neues Heimaträtsel. Und dieses Mal führt dieses Sie, liebe Leser, ins Bördeland.

Stellt sich die Frage: In welchem Ort wurde das Foto aufgenommen? In welcher Straße, auf welchem Platz? Erkennen Sie Personen wieder? Gibt es die abgebildeten Häuser in der Art und Weise noch? Wer hat dort einst gewohnt oder was war dort untergebracht?

Sie wissen es?

Sie wissen es? Dann machen Sie beim Heimaträtsel mit. Sie können uns am heutigen Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr die Lösung am Telefon sagen, Rufnummer (03928) 48 68 33. Oder Sie schicken uns bis Freitagmittag (3. Februar 2017) eine E-Mail oder eine Postkarten an: Volksstimme-Lokalredaktion, Wilhelm-Hellge-Straße 71 in 39218 Schönebeck. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und Zusendungen.

Gern können Sie uns auch Anekdoten oder Erinnerungen, die Sie mit diesem Bild in Verbindung bringen, erzählen. Haben Sie noch Fotos von dem gesuchten Ort? Wir drucken diese gerne ab!

Nun aber erst einmal viel Spaß beim Raten, Nachforschen oder vielleicht Befragen älterer Generationen.

Übrigens: Mitmachen lohnt sich. Unter allen Teilnehmern, die die Lösung wissen, verlosen wir ein kleines Volksstimme-Präsent.