2016 gab es in Stendal zehn Trauungen mehr als im Vorjahr. Am beliebtesten fürs Heiraten war der Monat August.

Stendal l Die Stendaler haben im vergangenen Jahr wieder häufiger „Ja“ gesagt. Die Gesamtzahl der Hochzeiten lag 2016 bei 158, davon drei eingetragene Lebenspartnerschaften. Das bedeutete einen leichten Zuwachs zum Vorjahr, in dem 148 Trauungen im Standesamt registriert worden waren.

Der beliebteste Hochzeitsmonat war der August, in dem 23 Paare heirateten. Dicht darauf folgten die Monate davor und dahinter. Im Juli gab es 22, im Mai und Juni je 21 und im September 19 Hochzeiten. Die Hochzeitslust ist am Anfang eines Jahres wohl noch nicht so groß, mit zwei Hochzeiten war der Januar der unbeliebteste Trauungsmonat. Auf Platz zwei der Negativliste folgte der März mit vier Hochzeiten vor den Monaten April und Dezember mit jeweils fünf Trauungen.

Drei Orte zum Heiraten

Mit der, wenn auch nur geringen, Steigerung wurde zwar der Negativtrend des vergangenen Jahres gestoppt, die Zahl der Hochzeiten aus den vorangegangenen Jahren ist aber noch lange nicht wieder erreicht. 2005 hatte mit 174 Eheschließungen ein Boom begonnen, der mit 192 vier Jahre später seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte. Weit weg ist allerdings auch der Tiefpunkt. Der lag 2003 bei 135 Hochzeiten. Drei verschiedene Möglichkeiten gibt es, in der Hansestadt den Bund der Ehe zu schließen: Die klassische Variante ist das Trauzimmer im Rathaus, das rund 50 Gästen Platz bietet. Alternativ können Paare im Musikforum Katharinenkirche vermählt werden. Dort finden auch größere Gesellschaften mit bis zu 160 Gästen Platz. Außerdem kann auch eine Zeitreise unternommen und auf Schloss Döbbelin geheiratet werden.

Bilder Im vorigen Jahr wurde in Stendal 158-mal geheiratet. Am beliebtesten war der Monat August.



Besonderer Termin

Eigentlich ist das Heiraten an sich schon besonders genug. Doch für manche muss es noch besonderer sein. Und für die, denen ein exklusives Ambiente noch nicht ausreicht, hat sich das Standesamt stets etwas einfallen lassen. Hochzeiten im Mondschein waren sehr beliebt, in diesem Jahr gibt es ein anderes Highlight: Am 15. Dezember können sich Paare in der Weihnachtswelt im Schloss Döbbelin das Ja-Wort geben. Weitere Infos gibt es im Standesamt, Tel. 03931/651212.