Auf ihrem Neujahrsempfang verteilen die Stendaler Lions große Spenden. Diesmal gab es Geld für gleich vier Vereine.

Nora Knappe arbeitet in der Lokalredaktion Stendal und interessiert sich vor allem für Geschichten, die das Leben schreibt. Soziales und Kulturelles stehen bei ihr im Mittelpunkt. nora.knappe@volksstimme.de ›

Stendal l Das Lachsgrillen auf dem Weihnachtsmarkt und den Ball samt Tombola im November veranstaltet der Stendaler Lions-Club nicht zum Selbstzweck. Die Erlöse kommen stets gemeinnützigen Zwecken zugute – so wie es das Vereinsziel eben vorsieht. Diesmal sind es vier Vereine und Institutionen der Altmark, die von den Herren-Lions (denn einen Damenclub gibt es in Stendal auch) bedacht wurden – mit insgesamt 4000 Euro.

Beim Neujahrsempfang des Clubs am Freitagabend überreichte Präsident Jörg Böhme die symbolischen Schecks an die Notfallseelsorge (1000 Euro), die Fahrradwerkstatt Osterburg (750 Euro), die Stendaler Arche (1500 Euro) und die Waldpädagogik des Landesforstamts Nordöstliche Altmark (750 Euro). Die Beschenkten zeigten sich nicht nur von Herzen dankbar, sondern regelrecht glücklich.

Notfallseelsorge

So sagte Dorothee Oesemann im Namen der Notfallseelsorge: „Dieser Scheck wird dabei helfen, unsere Mitarbeiter fortzubilden und gesund zu halten.“ Das derzeit aus 15 Ehrenamtlichen bestehende Team sei nach Bereitschaftsplänen rund um die Uhr abrufbar, „um in Situationen zu gehen, in die wohl niemand gerne geht“, sagte sie und nannte das Überbringen von Todesnachrichten ebenso als Beispiel wie die Betreuung von Rettungskräften, die bei schweren Unfällen im Einsatz waren.

Bilder „Sammeln“ oder „Frisch auf (zur Versammlung)“ waren die Signale, mit denen die Jagdhornbläser aus Stendal-Staffelde dem Empfang einen ...



Fahrradwerkstatt

Was die Fahrradwerkstatt Osterburg macht, erklärte Rainer Moser: „Wir sind vier Schrauber, die die Werkstatt gegründet haben, um Flüchtlingen zu helfen, dass sie hier ankommen und vorankommen.“ Diese machten sich mit Freude daran, alte oder kaputte Fahrräder zu reparieren – für die rund 20 Helfer, vor allem Syrer und Afghanen, eine sinnvolle Aufgabe und für die Fahrradbesitzer ein toller Service.

Arche

„Diese Spende macht mehr als ein Loch zu“, verdeutlichte Mario Tiesies von der Stendaler Arche. Mehrere tausend Euro monatlich brauche der Verein, der Kindern im Stendaler Stadtseegebiet ein kostenloses warmes Mittagessen, Hausaufgabenhilfe und Betreuung biete. „Wir machen das, was in einer intakten Familie eigentlich Mutti und Vati tun würden.“

Waldpädagogik

Nach einem musikalischen Auftritt der „Waldfüchse“ der Kita Badingen, die den Wald besangen, meinte Forstamtsleiterin Katja Döge: „Die Waldfüchse haben eigentlich schon alles gesagt.“ Und fand doch etwas zum Hinzufügen: „Waldschutz, die Betreuung von Privatwald, Waldpädagogik und Umweltbildung sind unsere Aufgaben. Und wir wären nichts ohne unsere Waldpädagogikakteure, die den Kindern und Jugendlichen die Bedeutung des Waldes für unser Leben näherbringen.“

Dankesworte hatte auch Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) parat, er würdigte das „umfangreiche finanzielle und soziale Engagement“ der Lions, das insbesondere für Vereine und „für vom Leben nicht so gut Betroffene“ wichtig sei. „Sie leisten einen hervorragenden Beitrag für das Gemeinwohl der Hansestadt Stendal.“

Der Lions-Club Stendal ist einer von 1523 Lions-Clubs in Deutschland, die sich dem Wohle der Allgemeinheit verschrieben haben. Er wurde 1995 gegründet und hat zurzeit 37 aktive Mitglieder. Sein Augenmerk liegt darauf, „in der Region Altmark bei Bedarf soziale, gesundheitliche und kulturelle Zwecke zu unterstützen. Dabei ist es uns wichtig, zu helfen, wo keine staatlichen oder privaten Hilfen greifen.“