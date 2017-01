Mit dem traditionellen Neujahrsempfang hat der Altenweddinger Heimatverein den Beginn eines neuen Veranstaltungsjahres eingeläutet.

Altenweddingen l Der Gemeindesaal auf dem Kantorberg ist am Sonnabend gut gefüllt. Viele Vereinsmitglieder nutzen die Gelegenheit, um das neue Jahr zu begrüßen und sich über die geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr zu informieren. Ganz traditionell ist es zugleich ein erstes Treffen aller Mitglieder in gemütlicher stimmungsvoller Runde mit Speisen und Getränken.

Der Neujahrsempfang ist vor Jahren aus der Taufe gehoben worden, um den Frauen und Männern für deren geleistete Arbeit im vergangenen Jahr Danke zu sagen. Da vor Weihnachten stets viele andere Veranstaltungen anstehen, ist die Idee für diese Zusammenkunft entstanden.

In ihrer Ansprache hat die Vereinsvorsitzende Peggy Marozek noch einmal Einsatzbereitschaft und Unterstützung durch die Mitglieder des Vereins hervorgehoben. „Ich danke Euch für das Geleistete im vergangenen Jahr“, begrüßt die Vereinsvorsitzende die Anwesenden, unter ihnen auch Altenweddingens Bürgermeister Friedrich Rabe. Zugleich verweist sie auf den vorliegenden Veranstaltungskalender für das Jahr 2017, den die Besucher auf ihren Tischen vorfinden. Eine angenehme Überraschung bereitet Peggy Marozek der anwesenden Ines Paarmann, Leiterin der Kindertagesstätte „Bördespatzen“. Der Kita-Chefin wird eine Spende in Höhe von 100 Euro überreicht. Gleiches gilt für die Grundschule Altenweddingen, die ebenfalls in den Genuss einer finanziellen Zuwendung in Höhe von 100 Euro gekommen ist. „Wir haben auf dem Weihnachtsmarkt eine Tombola platziert und das Geld für Kita und Schule eingespielt“, erklärt Peggy Marozek.

Bilder Heimatvereinsvorsitzende Peggy Marozek (links) überreichte Kita-Leiterin Ines Paarmann eine Geldspende. Foto: Detlef Eicke



„Birgit und Bernd“ unterhielten das Publikum mit einem abendfüllenden musikalischen Programm. Foto: Detlef Eicke



In der Zwischenzeit haben „Birgit und Bernd“ das Podium erklommen. Mit deutschen und internationalen Titeln unterhält das musikalische Duo die Gäste. An kulinarische Genüsse ist ebenfalls gedacht, so muss niemand Hunger oder Durst leiden. Bis in die späten Abendstunden vergnügen sich die Altenweddinger „Feierbiester“. „Wir haben gemeinsam einen gelungenen und stimmungsvollen Abend verbracht“, bringt es Peggy Marozek auf den Punkt.

Zeit für eine Pause sei aber nicht gegeben, zu voll der Veranstaltungskalender für 2017, weiß die Vereinschefin. Bereits am 29. Januar ist der Verein wieder im Großeinsatz, und zwar beim Singspiel Beyendorf, das in der Altenweddinger Festhalle aufgeführt wird.

Informationen unter www. heimatverein-altenweddingen.de