Katze Mäuschen fühlt sich im DLC-Lager am Kupferhammer in Wernigerode neben den Zeitungen sehr wohl. Foto: Holger Zaremba

Wo die Volkstimme in Wernigerode an die Zusteller verteilt wird, geht eine Katze ein und aus. Mitarbeiter adoptierten den Streuner.

Wernigerode l An den Spuren im Schnee lässt sich erkennen, dass im Dienstleistungs-Centum (DLC) in Wernigerode ein tierischer Mitarbeiter unterwegs gewesen ist. Am Eingang zum Vertriebslager für die Volksstimme und andere Druckerzeugnisse findet sich ein weiteres Indiz für den tierischen Mitbewohner. Dort steht ein nagelneues isoliertes Katzenhäuschen. „Meist döst sie aber in irgendeiner Ecke des Lagers. Zwischen Zeitungen und Päckchen“, sagt Holger Zaremba und schmunzelt. Der Gebietsleiter und seine Mitarbeiter haben die dreifarbige Katze praktisch vor dem sicheren Tod gerettet.

Was war geschehen? Seit gut einem halben Jahr irrte die verwahrloste Katze auf dem Firmengelände KAP 36 am Kupferhammer herum. Dort, wo einst das Berufsbildungszentrum für Baugewerbe beheimatet war, suchte sie offenbar Hilfe. „Wir haben die Katze sehr abgemagert und mit struppigem Fell gefunden“, sagt Holger Zaremba. „Anfangs dachten wir, dass sie irgend jemandem aus dem benachbarten Wohngebiet am Kupferhammer gehört.“ In den folgenden Tagen und Wochen sei sie den Mitarbeitern ans Herz gewachsen. Den Namen „Mäuschen“ erhielt die Katze übrigens von den Angestellten. Liebevoll kümmern sie sich um den Vierbeiner – „auch sonntags“, sagt der 50-jährige Wernigeröder.

Katze ist drei Jahre alt

Für das gesundheitliche Wohlergehen der Katzendame ist nun auch gesorgt. Sie war beim Tierarzt, ist geimpft, gechipt und registriert. „Jetzt hat sie einen Tierpass und gehört offiziell zum DLC des Zeitungsverlages“, so Zaremba. Beim Tierarzt habe er auch erfahren, dass die Katze ungefähr drei Jahre alt ist.

Bilder Für Mäuschen krabbelt DLC-Gebietsleiter Holger Zaremba schon mal auf allen Vieren.Foto: Uta Müller



Mittlerweile geht Mäuschen in den Lager- und Büroräumen ein und aus. Die Mitarbeiter bringen Katzenfutter und Leckerlies mit. Jeder will ihr etwas Gutes tun und legt Futter in ihren Napf. Im Büro schläft sie gern auf einem Stuhl am Schreibtisch des Chefs. „Die Katze war vor mir hier“, sagt Rüdiger Peters und lacht. Der Geschäftsführer des DLC arbeitet erst seit November am Standort in Wernigerode.