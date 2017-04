In neun Wochen steigt im Thiepark das große Blankenburger Kinderfest. Die Organisatoren bereiten ein Riesenspektakel vor.

Blankenburg l Der Terminplan steht, die Akteure sind eingenordet, jetzt geht‘s an die Feinabstimmung: Das Organisationsteam für das große Blankenburger Kinderfest hat für die inzwischen vierte Auflage eine Vielzahl an Attraktionen auf die Beine gestellt. „Unser Anliegen ist es, auch 2017 wieder alle Aktionen für die Kinder kostenlos anzubieten“, sagt Torsten Stolt vom Lions Club Blankenburg, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Unter anderem werden 1000 Zuckerwatte-Stäbe verteilt.

Um das Kinderfest zu finanzieren, sind vor allem Sponsoren gefragt, die in diesen Tagen gezielt angeschrieben werden. „Wir sind für jede Spende, aber auch für jede andere Art von Hilfe dankbar“, so Stolt. So werden zum Beispiel Interessierte gesucht, die am Sonntagnachmittag des 18. Juni einen großen „Bauernhof“ mit aufbauen und betreuen. Auf einem extra Areal soll es die typischen Hoftiere zum Anfassen und Streicheln geben. Auch landwirtschaftliche Technik könnte dort gezeigt werden.

Rodelstrecke

Nicht stattfinden werden diesmal das Fußballturnier und das Seifenkistenrennen. Dafür werde der Rodelclub Blankenburg eine Rodelstrecke aufbauen. Und für das Bobbycar-Rennen ist die gesamte Flotte bereits blitzblank geputzt und startbereit.

Zum Gelingen des Kinderfestes werden mehrere große Hüpfburgen, die beliebte Puppenklinik, Puppentheater, Vorführungen und Aktionen der Feuerwehr, des DRK, von Polizei, Technischem Hilfswerk und Bundeswehr beitragen sowie Präsentationen fast aller Blankenburger Vereine. Alle Mädchen sind zu einer Prinzessinnen-Modenschau eingeladen. Der traditionelle Malwettbewerb steht diesmal unter dem Motto „Kinderfest hat Hand und Fuß“. Auf der Bühne zeigen sich die Lok-Turnerinnen, die Kindergartenknirpse vom „Bergeshang“ und städtische Künstler. „Wer sich dort noch präsentieren möchte“, sollte sich einfach bei uns melden“, so Torsten Stolt.

Der Lions Club Blankenburg verkauft an diesem Tag mit seinen Freunden aus Wolfenbüttel Kaffee, Kuchen und Würstchen an die „Großen“. Der Erlös fließt komplett in die Finanzierung des Kinderfestes.