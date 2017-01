Rodelspaß am Wochenende selbst mitten in Schierke, so wie hier vor der Alten Schmiede. Foto: Jens Müller

Bei Kaiser-Wetter und besten Schneeverhältnissen sind die Schierker Wintersportwochen gestartet. Ski und Rodel satt bis 12. Februar.

Schierke l Kinder toben nach Herzenslust im Schnee, Eltern bauen mit ihren Schützlingen Iglus, die Kameraden der Feuerwehr ein Löschfahrzeug aus der weißen Pracht. Flotte Partymusik schallt durch den Kurpark, die Stimmung ist grandios. „Klar bei dem Kaiser-Winterwetter“, so eine Familie aus Wolfenbüttel, die seit drei Jahren Stammgast der Schierker Wintersportwochen ist und fleißig eine Höhle baut. „Im Vorjahr hat es doll geregnet“, erinnert sich die Ehefrau und blinzelt in die Sonne am wolkenlosen blauen Himmel.

Die Bedingungen für den Start der Wintersportwochen hätten nicht besser sein können. So gelang den Mitarbeitern der Touristinformation in Schierke und Wernigerode sowie den anderen Mitstreitern aus dem Ort ein Eröffnungswochenende nach Maß. Schierke war rappelvoll mit einigen Tausend Besuchern aus vielen Teilen Deutschlands. Lange Schlangen an der Skiausleihe der Riemenschneiders, Gedränge an Versorgungsständen im Kurpark und auf der Parkhaus-Plaza, ausgelassene Freude auf den Rodelhängen, Skipisten und Schneeschuh- routen. Alles „besetzt“ hieß es im Winterberg-Parkhaus ebenso wie in vielen Cafés und Restaurants des Brockenortes.

Neugierig auf Schierke-Arena

„Unsere Angebote wurden sehr gut angenommen“, resümierte Ilona Baxmann von der Touristinfo in Schierke. Sie freute sich über das „tolle Treiben“ und den gelungenen Auftakt. Bernd Riemenschneider, der mit seinem Sohn Lars die Skiausleihe betreibt, war überrascht, wie viele junge Leute „sich auf die Bretter wagen“. Die gute Stimmung hielt bis in die Abendstunden an. Viele Besucher begegneten den Einheimischen mit Neugier ob des sichtbaren Baugeschehens im alten Eisstadion oder der Pläne für eine Seilbahn in eine Erlebnisbergwelt am Winterberg – vom Hörensagen.