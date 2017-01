Michael Felter wird künftig an der Spitze der Wellener Ortsfeuerwehr stehen. Foto: car

Die Wellener Kameraden wählen einen neuen Ortswehrleiter.

Wellen l „Es muss weitergehen in unserer Feuerwehr“, antwortet Michael Felter, als er gefragt wird, warum er sich entschieden hat, den Posten des Ortswehrleiters zu übernehmen. Seine Qualifikation sieht der 42-Jährige als Verpflichtung an, auch wenn nach der Wahl zum Ortswehrleiter jetzt noch einige Lehränge anstehen. Bereits seit 20 Jahren ist er Mitglieder der Wellener Feuerwehr und konnte so schon reichlich Erfahrung sammeln. Unter anderem hatte Michael Felter über Jahre auch die Funktion des Jugendfeuerwehrwarts übernommen.

Er war der Einzige, der zur Wahl stellte, nachdem sich sein Vorgänger Ronny Müller aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen musste. Im Beisein der stellvertretenden Gemeindewehrleiter Thomas Hillmer und Frank Keitel sowie des Mitarbeiters der Gemeindeverwaltung, Eckhard Marschke, sprachen ihm seine Kameraden einstimmig das Vertrauen aus.

Wenn der Landkreis Börde zum Einsetzen des Ortswehrleiters eine positive Stellungnahme abgegeben hat, wird der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 28. Februar ebenfalls darüber entscheiden. Danach wird Michael Felter gemeinsam mit seinem Stellvertreter Matthias Saager die Geschicke in der Wellener Wehr leiten und sicher auch die begonnene engere Zusammenarbeit mit der Ochtmersleber Feuerwehr fortsetzen.