Ihren 95. Geburtstag hat Hilde Orlowski in Ebendorf gefeiert.

Ebendorf l Großen Bahnhof gab es am Donnerstag für Hilde Orlowski im Seniorenheim Hoheneck in Ebendorf. Die Seniorin feierte im engsten Kreis von Freunden und Familie ihren 95. Geburtstag. Hilde Orlowski stammt aus Niederndodeleben und hat den Großteil ihres Lebens dort verbracht. Die gelernte Hauswirtschafterin sattelte später beruflich um und arbeitete lange Jahre in einer Magdeburger Konditorei. Über die Gratulationen, unter anderem von Ebendorfs Ortsbürgermeister Manfred Behrens (links im Bild) freute sie sich sichtlich. „Meine Mutti ist ein fröhlicher Mensch und hat bis vor vier Jahren noch bei uns im Haus in Niederndodeleben gewohnt“, sagte Ingrid Sierau, Tochter der Jubilarin. Am Donnerstag saßen Freunde und Familienmitglieder gemeinsam mit Hilfe Orlowski an der Kaffeetafel und ließen sich leckeren Kirsch- und Nusskuchen nach alten Rezepten schmecken.