Die „Zwickmüller“ Marion Bach und Hans-Günther Pölitz kommen am 24. Februar mit ihrem aktuellen Programm „Kommt Zeit, kommt Tat“ nach Zielitz. Archivfoto: Burkhard Steffen

Der Zielitzer Bibliotheks- und Kulturverein bietet in diesem Jahr wieder einige sehr interessante Veranstaltungen an.

Zielitz l Auch, wenn der Jahresauftakt etwas unglücklich verlief - Twitter-Omi Renate Bergmann musste aus Krankheitsgründen absagen - hat es der Veranstaltungsplan des Zielitzer Bibliotheks- und Kulturvereines wieder in sich. Die Besucher können sich auf Lesungen, Kabarett und Musik freuen.

Schon am 27. Januar liest der ehemalige Polizist Cid Jonas Gutenrath aus seinem Erfolgsroman „Teddy oder Wie ich lernte, die Menschen zu verstehen“. Im Februar ist Kabarettzeit. Marion Bach und Hans-Günther Pölitz von der Magdeburger „Zwickmühle“ wollen den Zielitzern ihr neues Programm „Kommt Zeit, kommt Tat“ vorstellen.

Eine faszinierende Kombination aus Harfe, Percussion und Gesang verspricht die „Jeanine-Vahldiek-Band“, die am 17. März in Zielitz auftritt. Das traditionelle Frühlingsfest des Bibliotheks- und Kulturvereines wird am 3. April gefeiert. Mit dabei ist wieder der Gemischte Chor Wolmirstedt.

Komisch geht es bei Satiriker U.S. Levin zu. Der gebürtige Sachsen-Anhalter will am 12. Mai über sein Credo „Wunden müssen schmerzen, sonst tun sie nicht weh!“ sprechen.

Nach der Sommerpause kommt Kriminalautor Stephan Ludwig in die Zielitzer Bibliothek. Er lässt am 20. Oktober bei seiner Lesung seine durch Fernsehfilme bekannt gewordenen Kriminalisten Claudius Zorn und den dicken Schröder ermitteln.

Das vielseitige Programm der Leseshow, am 11. November gibt es bereits die elfte Ausgabe, dürfte erneut viele Besucher anlocken.

Lässiger Pop trifft auf poetische Liedermacherei, heißt es am 24. November, wenn Christian Haase ein Konzert gibt.

Zur Weihnachtszeit gibt es dann wieder Mitsingeveranstaltungen und Bastelangebote. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen gehören die Vorlesenachmittage mit Kaffeeklatsch, der Singekreis an jedem ersten Montag im Monat, das montägliche Töpfern oder das Yoga-Angebot.

Übrigens hat Twitter-Omi Bergmann schon einen Ersatztermin genannt. Am 6. Oktober wird das ausgefallene Gastspiel nachgeholt. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten dafür ihre Gültigkeit.