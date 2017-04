Eine kabarettistische Lesung mit U. S. Levin findet am 12. Mai in der Zielitzer Bibliothek statt.

Zielitz (dei) l Der Bibliotheks- und Kulturverein Zielitz erwartet am Freitag, 12. Mai, ab 20 Uhr U. S. Levin zur kabarettistischen Lesung in den Täumen der Bibliothek. Der Eintritt kostet acht Euro. Levin äußert sich zur schönsten Nebensache der Welt aus „Sex vor zwölf“ und „Frauen sind die besseren Männer“.

„Ob Schul- oder Menopause, ob glücklich oder verheiratet, ob einsam oder geschieden – in U. S. Levins urkomischen Satiren zur schönsten Nebensache findet sich jeder wieder! Sein Credo: „Wunden müssen schmerzen, sonst tun sie nicht weh!“ Die Protagonisten seiner locker-leicht erzählten Episoden verhandeln in unterschiedlichen Situationen die Frage, ob Sex im gehobenen Alter überhaupt noch relevant ist und wenn dem so ist – wie und warum?

Mit Karikaturen

Aber keine Sorge, Levin bleibt auf dem Teppich: Seine Geschichten sind lebensnah und handlungsreich, mal sinnlich, mal deftig, aber niemals plump. Und: Peter Dunschs zauberhafte Karikaturen setzen noch einen herzhaften Lacher obendrauf.

U. S. Levin, 1960 in Laucha in Sachsen-Anhalt geboren, hat in den vergangenen Jahren zahlreiche satirischen Kurztexte, Aphorismen, Kurzgedichte, Humoresken und Sketche für Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen geschrieben. Eigene Bücher hat er ebenfalls veröffentlicht. U. S. Levin lebt in Markkleeberg.