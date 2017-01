Blick in die Zerbster Stadthalle: Rund 50 Händler hatten sich am Wochenende dort eingefunden. Foto: Sebastian Siebert

Regelmäßig wird die Zerbster Stadthalle zum Trödelmarkt. Seit 2007 finden dort fast jährliche Märkte statt.

Zerbst l Rund 1000 Besucher waren am Wochenende in der Zerbster Stadthalle. An beiden Tagen boten dort rund 50 Händler ihre Waren beim Antik- und Trödelmarkt an.

Organisatorin ist Dietlind Herzog. Die Bernburgerin zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf. „50 Händler ist eine gute Zahl und ich bin auch mit der Mischung zufrieden“, erzählte sie. Professionelle Gebrauchtwarenhändler und Hobbyanbieter hielten sich die Waage, zudem gebe es viele hochwertige Dinge zu erstehen, schätzte sie ein. „Es gibt viel Interessantes für Sammler und fast keinen ‚Sperrmüll‘. Ich denke, wir werden dem Anspruch Antikmarkt heute sehr gerecht“, erzählte sie. Auch die Händler zeigten sich zufrieden. Darunter war auch Kerstin Stiller aus Bias. „Ich mache das seit zehn Jahren“, sagte die Hobbyhändlerin, die alte Dinge aufarbeitet und anbietet. „Für mich ist der Kontakt mit den Leuten wichtig, das ist eigentlich mein Antrieb, hier mitzumachen“, fügte sie an.

Es war der erste Antikmarkt seit zwei Jahren, den Dietlind Herzog in der Stadthalle organisierte. 2016 habe man keinen freien Termin gefunden, sagte sie.