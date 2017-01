Mit einem abwechslungsreichen Programm bestehend aus Tanz, Musik und Bütt unterhalten die Zerbster Karnevalisten ihr Publikum in der 39. Session. Foto: Thomas Kirchner

Ausverkauft war die erste Prunksitzung der 39. Session der Zerbster Karnevalisten. Mit einem tollen Programm rissen sie das Publikum mit.

Zerbst l Zu ihrer ersten Prunksitzung der laufenden 39. Session hatte der Carnevalclub „Rot-Weiß“ Zerbst am Sonnabend in die Friesenhalle eingeladen. Kein Platz blieb unbesetzt, als die Karnevalisten gut gelaunt Einzug hielten. Eskortiert von der Prinzengarde marschierten das Prinzenpaar, ihre Lieblichkeit Britta I. und seine Tollität Sven III., die Mitglieder des Elferrates sowie alle Mitwirkende unter dem Applaus der Gäste in die Halle.

Beim diesjährigen Motto „Zerbster Geh- und Radwege? Hals- und Beinbruch!!“ war zu erwarten, dass der ein oder andere aus Politik und Verwaltung sein Fett weg bekam. Und so kam es dann auch. Da traf es sich gut, dass Bürgermeister Andreas Dittmann gleich in der ersten Reihe Platz genommen hatte. Zu den Gästen des Abends zählte ebenfalls eine Abordnung der befreundeten „Erkneraner Woltersdorfer Karnevalgemeinschaft“ mit ihrem Prinzenpaar Astrid I. und Thomas I.

Musik, Tanz und Bütt brachten die Stimmung in der Halle rasch zum Kochen.