Der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel soll 3600 Euro Strafe zahlen, weil er nach einem Unfall bei Könnern zunächst weiter gefahren war.

Bernburg l Nach einem Unfall im August vergangenen Jahres an einer Autobahnauffahrt zur A14 bei Könnern hat der Grünenpolitiker Sebastian Striegel einen Strafbefehl wegen Unfallflucht durch das Amtsgericht Bernburg erhalten. Er soll 30 Tagessätze a 120 Euro (3600 Euro) zahlen. Gleichzeitig wird ihm für insgesamt fünf Monate die Fahrerlaubnis entzogen. Striegel sagte am Montag der Volksstimme, dass er die Strafe akzeptieren wolle. Er hatte am 26. August 2016 einem 28-Jährigen die Vorfahrt genommen. Dessen Auto überschlug sich. Der Mann wurde schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Striegel will erst auf der A14 den Unfall bemerkt haben, rief die Polizei per Notruf an, fuhr zur nächsten Ausfahrt und kehrte zum Unfallort zurück.

In einer Stellungnahme erklärte Striegel: "Ich bin dankbar, dass durch meinen Vorfahrtsfehler niemand dauerhaft zu Schaden gekommen und mein Unfallgegner inzwischen wieder vollständig genesen ist."