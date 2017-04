Im Mai und Juni 20107 könnt ihr euch, so ihr zu den Slam-Begeisterten zählt, auf weitere Höhepunkte in Magdeburg freuen.

Magdeburg l Die Slam-Saison ist in vollem Gange. Seit Anfang März duellieren sich die besten Wortakrobaten schon bei verschiedenen Slamformaten. So gab es in Magdeburg neben einem Frau-vs.-Mann-Special und einem U20-Poetry-Slam auch einen Song-Slam. Und es geht munter weiter für alle Poeten in der Stadt. Damit ihr keinen der wichtigsten Termine im Mai und Juni verpasst, lest ihr hier, wann welcher Slam wo in Magdeburg auf euren Besuch wartet. Und wo ihr volle Punktzahl verteilen könnt.

12. Mai – Poetry-Slam, Stadtmeisterschaften

An diesem Abend bieten euch unter anderem Leonard Schubert, Janne Stricker, Sarah Fernschild, Marcel Behrens und Kimmy Breutling kreative Wortkunst vom Feinsten. Voraussetzung zur Teilnahme an den Stadtmeisterschaften ist ein vorangegangener Auftritt bei einem Regioslam. Die Voraussetzungen stimmen und du hast Lust dich bei den Stadtmeisterschaften mit anderen Slammern aus der Region zu messen, dann trau dich und melde dich einfach per Mail unter info@halternativ-verein.de für die Stadtmeisterschaften an und zeige dein Können. Wann und wo: Moritzhof, Moritzplatz 1, 20 Uhr.

18. Mai – U20-Poetry-Slam

An diesem Abend bieten euch die talentiertesten Nachwuchsslammer aus der Region Wortakrobatik vom Feinsten und freuen sich auf eure Unterstützung und reichlich Punkte für ihre selbst geschriebenen Texte. Wann und wo: Sternbar, Sternstraße 9, 19 Uhr.

27. Mai – Poetry Slam "Du hast 1 gute Nachricht"

Richtig was los sein wird an diesem Wochenende in der ganzen Stadt, denn anlässlich der Feierlichkeiten zu 500 Jahren Reformation gibt es auch in Magdeburg einen Kirchentag auf dem Weg und da darf natürlich ein passender Poetry Slam nicht fehlen. Dieser Poetry Slam, der unter dem Kirchentagsmotto „Du hast 1 gute Nachricht“ steht, will zeigen, wie virtuelle Nachrichten unser Leben verändern. Sechs regionale und deutschlandweit bekannte Slammer tragen ihre Texte mit der guten Nachricht vor. Die Moderation übernimmt Kunst- und Kultur- ökonom Tobias Glufke. Wann und wo: Gesellschaftshaus , Schönebecker Straße 129, 18 Uhr.

9. Juni – Poetry Slam Special „Nachhaltigkeit“

Rund um das Thema Nachhaltigkeit drehen sich an diesem Abend die Texte der Slammer Michael Schulz (Senftenberg), Gerrard Schüft (Chemnitz), Mars Behrens (Magdeburg), Aron Boks (Berlin) und Kimmy Breutling (Magdeburg). Der Nachhaltigkeitsslam findet im Rahmen der grünen Hochschulwoche statt und wird von Tobias Glufke moderiert. Wann und wo: Ravelin 2, Maybachstraße 8, 20 Uhr.

15. Juni – Regioslam steigt in der Elbestadt

Wer an diesem Abend selber einmal mit wortgewandtem Text auf der Bühne stehen will und Lust hat herauszufinden, wie der eigene Text beim Magdeburger Publikum ankommt, kann sich per Mail unter info@halternativ-verein.de melden. Kleiner Tipp für alle Wortakrobaten und die, die es noch werden wollen: Wer einmal an einem Regioslam teilgenommen hat, darf dann auch bei Stadtmeisterschaften antreten und sich mit anderen Wortkünstlern messen. Wann und wo: Sternbar, Sternstraße 9, 20 Uhr.

24. Juni – Poetry Slam Comedyslamspecial

Was zu lachen gibt es an diesem Abend mit Sicherheit. Denn das Comedyslamspecial steht an. Statt mitunter nachdenklicher Texte, die die Slammer auf der Bühne präsentieren, geht es beim Special darum, die Lachmuskeln ordentlich zu nutzen. Wann und wo: Moritzhof, Moritzplatz 1, 20 Uhr.

Vorschau auf September

Nach einer Sommerpause gehen dann am 30. September gleich zwei Landesmeisterschaften in Magdeburg über die Bühne: die Landesmeisterschaften im Poetry-Slam und im U20-Poetry-Slam. Wann und wo: Olikino, Olvenstedter Straße 25a, ab 18 Uhr.