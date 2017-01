Im Dessauer Prozess um die Ermordung der chinesischen Studentin Yangjie Li sagen die Polizeibeamten als Zeugen aus.

Dessau l Im Dessauer Mordprozess um die getötete chinesische Studentin Yangjie Li stehen am Montag vier Ermittler im Zeugenstand. Darunter ist auch der zeitweilige Ermittlungsleiter der Polizeidirektion Ost. Er schilderte unter anderem, welche Rolle die Mutter des Angeklagten Sebastian F. im Ermittlungsverfahren gespielt hat.

So hat die Polizistin an Befragungen von Zeugen teilgenommen. Sie habe allerdings nie Einblick in weitere Aussagen gehabt. Der Ermittlungsführer schilderte den Angeklagten als leicht reizbar und aggressiv. Das habe der Kriminalrat von Kollegen erfahren, die in diversen Verfahren gegen den Angeklagten, zum Beispiel wegen Brandstiftung, ermittelt haben.

In den Zeugenstand gerufen, wurde auch der Kriminaloberrat, der die Leitung der Ermittlungen nach 13 Tagen übernommen hatte, nachdem bekannt geworden war, dass sowohl die Mutter des Angeklagten Sebastian F., als auch dessen Stiefvater Polizeibeamte in Dessau sind. Der 51-Jährige verblüffte mit der Aussage, er habe nicht hinterfragt, warum die Ermittlungen auf Erlass des Innenministeriums von Dessau nach Halle abgegeben werden. Erst nach mehrfacher Nachfrage des Nebenklagevertreters sagte der Beamte, es habe im "Flurfunk" der Dessauer Behörde nach Gerüchten in der Presse "stille Post" gegeben: "Ich denke mir, dass das Verfahren zur Polizeidirektion Süd gegeben wurde, hatte den Grund, dass die PD Ost nicht weiteren Spekulationen ausgesetzt werden sollte."

In dem Moment, da das Verfahren in Halle geführt wurde, sei es keinem Dessauer Beamten mehr möglich gewesen, an Ermittlungsergebnisse heranzukommen. Dass Mutter und Stiefvater zu Beginn der Ermittlungen möglicherweise Einfluss genommen haben könnten - Stichwort "Strafvereitlung im Amt" - dafür habe es "nicht den Hauch eines Anfangsverdachts" gegeben.