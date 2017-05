Schleibnitz/Magdeburg (dpa/sa) - Bei einem Unfall mit Bootsanhänger auf einer Landstraße zwischen Schleibnitz und Magdeburg sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 33-Jährige hatte wohl trotz Blinker übersehen, dass Auto und Boot auf einen Feldweg abbiegen wollten und war ungebremst aufgefahren, teilte die Magdeburger Polizei am Sonntag mit. Die Frau sei daraufhin mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geschleudert und mit einem Fahrzeug kollidiert. Zwei der drei Insassen des Autos, darunter ein 14 Jahre alter Junge, kamen ebenso in Krankenhäuser wie die Unfallverursacherin. Zwei Autos, das Boot und der Anhänger hätten nur noch Schrottwert, hieß es. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro beziffert.