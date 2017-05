Bad Lauchstädt (dpa/sa) - Nach aufwendigen Bauarbeiten eröffnet am Sonntag in Bad Lauchstädts Historischen Kuranlagen (Saalekreis) wieder das restaurierte Badehaus. Das klassizistische Gebäude sei in den vergangenen Monaten zu einem Veranstaltungsort umgebaut worden, sagte Geschäftsführer René Schmidt. Die seit 1823 als Badehaus genutzten Räume sollen künftig für Konferenzen, Ausstellungen und standesamtliche Eheschließungen genutzt werden.

Besucher haben von 13.00 Uhr an Gelegenheit, die restaurierten Räumlichkeiten zu besichtigen. Schmuckstück der Historischen Kuranlagen ist das Goethe-Theater, das in Anwesenheit des Dichters 1802 eröffnet wurde. In den angrenzenden Gärten und Bädern erholten sich mondäne Kurgäste.