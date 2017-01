Haldensleben (dpa/sa) - Eine pflegebedürftige 79-Jährige ist in ihrer Wohnung von ihrer Tochter fast erstickt worden. Gegen die 50-Jährige aus Haldensleben (Landkreis Börde) wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. "Sie hat die Vorwürfe eingeräumt", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Seniorin war am Sonntag mit akuten gesundheitlichen Problemen in ein Krankenhaus gebracht worden. Während der Fahrt dorthin gab sie an, sie werde misshandelt, ihre Tochter habe versucht sie zu ersticken. Mediziner stellten Verletzungen bei der Frau fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Magdeburg Haftbefehl gegen die Tochter.

Das Motiv der Frau sei noch unklar. Auch die näheren Umstände der Tat gelte es während der laufenden Ermittlungen zu klären, sagte der Polizeisprecher. Die Seniorin lebte den Angaben zufolge allein. Sie wurde von der Tochter gepflegt, hieß es.